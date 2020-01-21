Телеведущую Алену Водонаеву могут привлечь к уголовное ответственности за «рожающее быдло»

21 января 2020     12
Телеведущую Алену Водонаеву могут привлечь к уголовное ответственности за «рожающее быдло»

Телеведущую и экс-участницу проекта «Дом-2» Алену Водонаеву могут привлечь к уголовной ответственности. Это может произойти после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее на сто миллионов рублей за оскорбление россиян. Об этом «URA.RU» сообщил известный адвокат Сергей Жорин.

«Здесь ключевым моментом будет лингвистическое исследование, которое и установит, были ли в ее высказываниях оскорбления в адрес кого-то, которые могут попадать либо под административное правонарушение, либо даже уголовное», — заявил Жорин.

По его словам, высказывания телеведущей о рожающем быдле могут попадать под несколько правонарушений. Так, существует закон, предусматривающий административную ответственность за оскорбление общества и государства, а также 282 статья УК РФ — возбуждение ненависти или вражды по отношению к социальной группе.

Жорин уверен, что после высказывания Володина может начаться проверка.

 

«Высказывание спикера Госдумы может являться основанием для проверки и привлечения ее к ответственности. И реакция не заставит себя долго ждать», — считает он.

Напомним, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей за слова о рожающем «быдле». Девушка раскритиковала предложение Владимира Путина увеличить материнский капитал и выдавать его уже при рождении первенца. По ее словам, это приведет к тому, что «быдло будет рожать ради денег».



Вторник, 21 января 2020 г. 2294

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош в Анапе
Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош в Анапе

22:38 Российский боец ММА Александр Емельяненко в ночь на 21 января был задержан на базе отдыха «Спорт» в Анапе. globallookpress.com …


Названа возможная должность Орешкина как участника форума в Давосе
Названа возможная должность Орешкина как участника форума в Давосе

Бывший министр экономического развития России Максим Орешкин может быть представлен на сессии Русского дома на Международном экономическом форуме в Давосе …


Севастопольский депутат Колбин ошибается или забыл уроки начальной школы
Севастопольский депутат Колбин ошибается или забыл уроки начальной школы

Кому-то чтение официальных сайтов, на которых органы государственной власти размещают информацию о своей деятельности, кажется занятием скучным. Мы находим такое …


Телеведущую Алену Водонаеву могут привлечь к уголовное ответственности за «рожающее быдло»
Телеведущую Алену Водонаеву могут привлечь к уголовное ответственности за «рожающее быдло»

Телеведущую и экс-участницу проекта «Дом-2» Алену Водонаеву могут привлечь к уголовной ответственности. Это может произойти после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее на …


В Севастополе «Елковорот» решит проблему утилизации новогодних деревьев
В Севастополе «Елковорот» решит проблему утилизации новогодних деревьев

В Севастополе откроются 8 точек для сбора и последующей переработки новогодних елок. Эко-парк «Лукоморье» стал одним из первых пунктов приёма …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты