Температура воздуха в Севастополе опустится до 2 градусов ниже ноля

В воскресенье, 3 ноября, температура воздуха ночью будет 2-4 градуса, днём – 14-16. Облачно, юго-восточный порывистый ветер. 4 ноября в Севастополе сохранится облачность, порывистый ветер станет южным. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов, а днём – 18-20.

«2 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер ночью будет северо-восточный, днём – юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 0-2 мороза, днём – 8-10 тепла», – сказала специалист.

Дежурный синоптик центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Куташина сообщила, что ночью 2 ноября температура воздуха опустится до 2 градусов ниже ноля.

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