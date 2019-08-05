Теневая сторона ремонта дорог в Севастополе

В 2019 году в Севастополе на строительство и реконструкцию дорог планируют направить 241 млн 740 тыс рублей, на капитальный ремонт — 854 млн рублей, на текущий ремонт — 805 млн 300 тыс рублей, на содержание — 352 млн рублей. Об этом 17 декабря 2018 года в ходе аппаратного совещания в правительстве города сообщил и. о. директора департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков.
С тех пор прошло немало времени, утекло немало воды. Сменились должностные лица в правительстве Севастополя, исчезли без вести многие подрядчики, которые занимались дорожными работами.
Но даже те из них, кто остался, не спешат качественно и вовремя исполнять выигранные контракты.
Корреспондент “ИНФОРМЕРа” посетил улицу Ломоносова, которая находится почти в центре Севастополя.
И вот, как обстоят дела с ремонтом дорожного полотна на этой улице:
Мы надеемся, что ответственные лица в правительстве Севастополя обратят свое внимание на то, что происходит на улице Ломоносова, как и на другие объекты, а также примут меры для того, чтобы подтолкнуть нерадивых подрядчиков.
Ведь, как известно, надежда умирает последней.
Понедельник, 5 августа 2019 г. 1822
Источник: Портал Информер