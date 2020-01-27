Тень Овсянникова преследует новое правительство Севастополя?

Несмотря на то, что 16 августа 2018 года тогда ещё губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отменил решение 111-го отдельного поручения, которое накладывало определённые административные ограничения на прямое общение сотрудников органов исполнительной власти и представителей средств массовой информации, в регионе жизнь под «запретом».

Стоит отметить, что ранее директор департамента общественных коммуникаций Глеб Шагун говорил, что ограничение на взаимодействие чиновников правительства со СМИ ввели предшественники, отвечающие за информационную политику правительства Севастополя (это Олег Беркович, — прим. редакции).

«Считаю это (ограничивать общение представителей масс-медиа с чиновниками ((и наоборот), – прим. редакции) недопустимым, а также крайне опасным для взаимодействия со СМИ. Никакие административные барьеры и прочие вещи не могут обеспечить полноценную работу с правительством.

Говоря простым языком, элементы цензуры недопустимы в открытом гражданском обществе.Считаю, что наше взаимодействие будет более полным. Надеюсь на крайне плодотворное сотрудничество. Теперь вы будете получать материалы “из первых уст” – это комментарии руководителей департаментов и других государственных служащих.

В каждом департаменте будет определен ответственный пресс-секретарь, с которым и мы, и вы будем регулярно взаимодействовать, чтобы максимально быстро информировать о всей работе правительства. Со своей стороны также хотел бы попросить Вас максимально качественно и профессионально отрабатывать формат, который выдается правительством. Мнения могут быть разные, у всех оно свое, но я прошу дословно цитировать то, что говорят госслужащие правительства, а также не искажать их слова. Все должно быть правильно, честно и корректно!

Могу сказать, что уровень профессионализма в регионе крайне высокий, что меня удивило. Считаю, что мы с Вами можем перейти на абсолютно новый вектор работы и сотрудничества. Хочу выразить большую благодарность губернатору, который принял подобное решение (отмена 111-го поручения). Ведь им он указал на вектор открытости и прозрачности исполнительных органов власти», – отмечал Шагун.

Бывший глава региона, по всей вероятности, попав под влияние Берковича и его компании, принял 111-ое отдельное поручение, потом подумал и перечеркнул, а действующий губернатор города федерального значения РФ Михаил Развожаев, складывается такое впечатление, не знает, что на самое деле творится в департаментах.

В Севастополе уже нет ни Берковича, ни Шагуна, ни Овсянникова, но чиновники по-прежнему «боятся» общаться с представителями масс-медиа, отправляя их за «разрешениями» в департаменты.

И вместо того, чтобы журналисты тут же выдвали в эфир комментарии ответственных за те или иные сферы лиц, им приходится строчить письма в департаменты. И, так как мир меняется быстрее нас, информация устаревает. А иногда ответы из государственных структур уже бывают неактуальны.

При этом хочется напомнить руководителям департаментов, а также отдельным чиновникам Севастополя статью 29 Конституции РФ, которая гласит:

– Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

– Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

– Никто не может быть принуждён к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

– Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

– Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Также обратимся к закону РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 02.12.2019) «О средствах массовой информации», статье 47 (Права журналиста):

1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию;

2) посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы;

3) быть принятым должностными лицами в связи с запросом информации;

4) получать доступ к документам и материалам, за исключением их фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну;

5) копировать, публиковать, оглашать или иным способом воспроизводить документы и материалы при условии соблюдения требований части первой статьи 42 настоящего Закона;

6) производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом;

7) посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на митингах и демонстрациях;

8) проверять достоверность сообщаемой ему информации;

9) излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, предназначенных для распространения за его подписью;

10) отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или материала, противоречащего его убеждениям;

11) снять свою подпись под сообщением или материалом, содержание которого, по его мнению, было искажено в процессе редакционной подготовки, либо запретить или иным образом оговорить условия и характер использования данного сообщения или материала в соответствии с частью первой статьи 42 настоящего Закона;

12) распространять подготовленные им сообщения и материалы за своей подписью, под псевдонимом или без подписи.

Журналист пользуется также иными правами, предоставленными ему законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.

Когда можно шагать в ногу со временем, оперативно подавать читателям материалы для ознакомления, севастопольским журналистам приходится ждать весточки из департаментов.

Неужели тень Овсянникова продолжает преследовать уже новое правительство Севастополя, а действующий глава региона ничего не сделает для изменения ситуации в лучшую сторону?







Понедельник, 27 января 2020 г. 474

Источник: Портал Информер