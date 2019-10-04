Теплый бархатный сезон в Крым уже не вернется

4 октября 2019     9
Теплый бархатный сезон в Крым уже не вернется

Теплый бархатный сезон в Крым уже не вернется. Об этом информирует РИА Новости Крым, ссылаясь на руководителя регионального гидрометцентра Татьяну Любецкую. После прохождения холодного фронта температура воздуха на полуострове вновь повысится, однако прежних отметок она уже не достигнет.

По данным сотрудников МЧС, грядущие выходные в Крыму будут холодными. Ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с и порывы 25 м/с. Похолодание придет в Крым в субботу вечером. Уже в воскресенье и понедельник температура воздуха понизится на 7-10 градусов, самым холодным днем станет вторник, 8 октября

«Завтра вечером холодный фронт пойдет на территорию Крыма. После него понизится температура до +15…+18 градусов. Самым холодным днем станет вторник +8…+13, а в среду температура поднимется до +15…+18. Такая жара, такое лето, как сегодня, я думаю, уже уйдет до следующего года и наступит настоящая осень», — отметила Любецкая.

Температура воды в Азовском и Черном морях в некоторых районах Крыма понизится, а где-то останется прежней.


Пятница, 4 октября 2019 г. 95

Источник: Портал Информер

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