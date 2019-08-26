Теракт в шведском городе Мальмё

26 августа в городе Мальмё (Швеция) неизвестные произвели 10 выстрелов. Полиция до сих пор не знает, кто и зачем это сделал.

«Женщина в возрасте 30 лет умерла после стрельбы около Риберсборга, популярного пляжа в Мальме <…> Еще два человека, включая маленького ребенка, которые были доставлены в больницу, не пострадали», – сообщило издание The Local со ссылкой на полицию Швеции.

По данным очевидцев, несколько людей в масках открыли огонь, и сделав около 10 выстрелов, скрылись. Жертвой стрельбы стала женщина, которая несла ребенка.

У полиции до сих пор нет подозреваемых.

«Это одно из самых серьезных преступлений, поэтому мы используем все наши ресурсы для его расследования», – заверил офицер Калле Перссон.





Понедельник, 26 августа 2019 г. 21

Источник: Портал Информер