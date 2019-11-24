«Терзать и трясти чиновников»

24 ноября 2019     18
«Терзать и трясти чиновников» Партия «Единая Россия» провела съезд, который дал старт большому электоральному циклу — выборам в региональные заксобрания в 2020 году и в Госдуму в 2021-м. Партия в новом созыве парламента хочет вновь получить большинство.
Этим летом рейтинг «ЕР» упал до минимума за последние 13 лет: впервые с 2006 года россиян, лояльных партии власти, оказалось меньше трети.
На этом фоне состоявшаяся конференция стала особенно важна: заявленный в качестве предвыборного съезд не просто дал старт избирательной кампании 2021 года, но послал сигнал региональным элитам, электорату и конкурентамВ 2017 году показатели «ЕР» держались в среднем на отметке в 50%, периодически опускаясь ниже. Резкое падение случилось в июне 2018 года — на фоне решения правительства России, возглавляемого лидером «ЕР» Дмитрием Медведевым, повысить пенсионный возраст, показатели партии за месяц рухнули с 48 до 39%.

Последнее серьезное падение социологи зафиксировали в августе этого года: по данным «Левада-центра», популярность «Единой России» составила 28%. Эта цифра оказалась даже ниже той, что была у партии в конце 2011 года (34,4%), когда после выборов в Госдуму на Болотной площади разворачивались протестные акции.
Именно с падением популярности «ЕР» специалисты связывали участие многих единороссов в качестве кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в сентябре 2019 годаВ глазах россиян, долгие годы воспринимавших «Единую Россию» как трамплин во власть, партия начала терять вес в этом качестве. У электората встал вопрос о том, есть ли необходимость в «ЕР» как в мощнейшей политической структуре.

Владимир Путин, являющийся неофициальным лидером «ЕР», в приветственной речи на съезде заметил, что «статус правящей партии, партии власти, заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить, служить народу России».

«Смысл такого служения — будущее наших граждан, наших детей», — добавил глава государства.

Подчеркнул, Путин, что представители партии «Единая Россия» должны «терзать и трясти чиновников» на местах, добиваясь от них принятия решений по различным вопросам.
Для партии хуже всего искать для себя комфорт и хуже всего быть удобной, покладистой для начальника любого уровня. Прошу вас, будьте лидером во всемДмитрий Медведев в своей речи анонсировал целый ряд преобразований, которым подвергнется партия.

В следующем году, по словам Медведева, «Единая Россия» получит новый главный ориентир — человек, его права и потребности. В частности, партия усилит работу по социально важным направлениям (здравоохранение, образование, помощь старшему поколению, поддержка молодых семей и благоустройство городской среды) и займется отстаиванием прав россиян: как заявил Медведев, «ЕР» создаст собственный правозащитный центр.

Но говоря о будущих преобразованиях, Медведев не назвал ни одного численного показателя, к которым намерена стремиться партия.
Присутствовавшие на съезде не услышали, каких конкретных цифр хочет добиться «ЕР» в работе по соцпроектам или в какие срокиЛидер единороссов дал коллегам четко понять, что единственным удовлетворительным результатом будет победа.

«Наша цель, как и прежде, — выиграть. Честно. Уверенно. Безоговорочно. Пусть наши соперники утешаются формулой: важна не победа, а участие. Мы должны быть настроены только на победу», — дал напутствие Медведев.

Источник: Портал Информер

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