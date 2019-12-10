Территория комфорта от «ИнтерСтрой»

10 декабря 2019     19
Территория комфорта от «ИнтерСтрой»

Совсем скоро первая очередь ЖК «Горизонт» на проспекте Победы в Севастополе от ведущей строительной компании «ИнтерСтрой» засверкает новыми фасадами.

В настоящее время производятся работы по монтажу вентилируемого фасада, который будет облицован керамогранитной плиткой. Среди достоинств данного покрытия – надежная защита стен от воздействия внешней среды, прочность и влагостойкость, устойчивость к температурным перепадам и пожаробезопасность.ЖК «Горизонт» – это территория комфорта:

– одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с большим количеством современных и разнообразных планировок;
– великолепный панорамный вид на город и море;
– индивидуальный двухконтурный газовый котел в каждой квартире;
– благоустроенная территория, детская площадка и парковка. 

 

Расположение объекта – проспект Победы:

– востребованный и обжитый район;
– инфраструктура и отличная транспортная доступность;
 – всё, что нужно для комфортной жизни: торговые центры, магазины, школы и детские сады;
– идеальное сочетание тишины спального района с ритмом большого города.

 



Вторник, 10 декабря 2019 г. 606

Источник: Портал Информер

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