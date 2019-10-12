Тестирование турбокольца в Севастополе оказалось неудачным

Новая для Севастополя уличная разметка в виде турбокольца на выезде из города в районе Лабораторного шоссе собрала «турбопробки» в первые дни эксплуатации. Так назвали заторы на дорогах местные жители, которые обсуждают нововведение в социальной сети «ВКонтакте».

«Как раз вчера вечером и ехала со стороны Сапуна. Пока ещё не могу определённо сказать, что изменения в лучшую сторону или в худшую. Посмотрим со временем. А тянучки у нас будут везде и всегда с такими узкими дорогами и сумасшедшим трафиком движения. Тут хоть турбо, хоть турбо в квадрате делай», – написала Виктория.

«Теперь пробка не от заправки на выезде с Лабораторки как обычно, а с середины подъема, как минимум», – констатировал пользователь с ником Аристарх Гвоздь.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что новая разметка не знакома водителям, поэтому сразу вызвала трудности.

«У нас люди не умеют проезжать обычные кольца, а тут ещё и турбо», – прокомментировал ситуацию пользователь с ником Евгений Андреев.

«Пока некоторые индивидуумы не научатся въезжать и выезжать с кольца, я, думаю, бесполезно что-либо делать!», – отметил Александр.

Группа «Автопартнёр Крым» проводит анонимное голосование: «за» и «против» турбокольца. В течение часа из почти 283 проголосовавших только 46% оценили новую разметку.

Напомним, что ранее «Севастопольский Автодор» анонсировал нанесение новой разметки на кольце пересечения улиц Генерала Мельника, Второй обороны и Лабораторного шоссе.

В полной мере новая схема движения должна была заработать к 15 октября.

«Введение «турбокольца» позволит привить водителям культуру вождения при прохождении перекрестков с круговым движением. При наблюдении за дорожным движением на выбранном перекрестке нередко замечались заторовые и аварийные ситуации, вызванные проездом «кольца» по кратчайшей траектории с использованием внутренней полосы движения.

В часы пик из трех кольцевых полос движения транспортные средства пытаются поместиться в одну полосу на улице Второй обороны. С помощью изменения схемы разметки движение по перекрестку и съезд с него в указанном направлении будет осуществляться только в одну полосу. Соответственно, транспортные средства, двигающиеся со стороны ул. Ревякина, смогут проезжать круговое пересечение в направлении Лабораторного шоссе с меньшими задержками», – отметил начальник отдела организации работ по безопасности дорожного движения Сергей Волков.

Нововведение будет вводиться постепенно. Сначала силами ГБУ «Севастопольский Автодор» будут выполнены работы по нанесению линейной горизонтальной дорожной разметки, затем – направляющих стрел и островков.

В случае несоблюдения водителями правил дорожного движения планируется установить столбики оранжевого цвета для исключения нарушений на перекрестке.

«Если водители будут соблюдать правила дорожного движения, то удастся избежать заторов на данном участке дороги, так как на кольце нового типа меньше «конфликтных точек» – мест, где водители могут не поделить дорогу. В итоге пропускная способность на этих участках увеличится. Следствием должно стать и сокращение числа ДТП на круговой развязке», – сказал Сергей Волков.

Источник: Портал Информер