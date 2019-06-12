Тест на алкоголь для водителей будет дополнен

МВД России подготовило изменения в правила освидетельствования водителей, согласно которым перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения пополнится еще двумя критериями.

Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь, в частности, идет о “наличии алкоголя в выдыхаемом автомобилистом воздухе”. Это, уточняется в пояснительной записке к законопроекту, должно будет определять “специальное техническое средство индикации”.

Внести подобный пункт в правила освидетельствования водителей МВД предлагало еще в 2015 году, однако тогда такой проект не был одобрен.

Кроме того, считают в ведомстве, при освидетельствовании автомобилисты должны будут сдавать экспресс-тест на обнаружение наркотических веществ в слюне.

Результаты этих дополнительных исследований, уверены в МВД, будут являться “достаточными основаниями”, чтобы уточнить, находится ли водитель в состоянии опьянения или нет. Подобные возможности, говорится в пояснительной записке, “позволят сотрудникам полиции оперативно осуществлять предварительную проверку водителей, не ограничиваясь только органолептическими методами”.

При этом, если автомобилист откажется проходить подобную проверку, каких-либо правовых последствий для него это не повлечет.

Сейчас за вождение в нетрезвом виде законодательство предусматривает лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч руб.

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, согласно действующим правилам, “осуществляется с использованием технических средств измерения, обеспечивающих запись результатов исследования на бумажном носителе”.

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Источник: Портал Информер