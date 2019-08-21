Только для 18% россиянок желание найти мужчину оказалось актуальным

С 7 по 14 августа текущего года портал Леди.Mail.ru провёл опрос и выяснил предпочтения 7 403 российских женщин от 18 до 55 лет.

Для полного счастья 35 % россиянкам не хватает путешествий, 32 % — финансов. 29% женщин России жалеют, что впустую потратили время, 27% полагают, что мало ездили по городам и странам.

24% хотели бы улучшить здоровье, 20 % переживают, что плохо следили за питанием и образом жизни. 22% мечтают о хорошо оплачиваемой работе, 16% опрошенных жалеют, что так и не научились копить деньги.

Желание найти мужчину оказалось актуальным лишь для 18% россиянок. 9% опрошенных думают, что счастье связано с рождением ребенка. Меньше всего женщинам оказались нужны друзья (4%) и автомобиль (3%).

15% уверены, что при их образовании и опыте работы они достойны зарплаты в 100 тыс. рублей, 12% считают справедливым заработок в размере 50 тыс. рублей, по 9% — 70 тыс. и 150 тыс.

При этом каждая пятая (22%) призналась, что ее реальная зарплата составляет менее 30 000 рублей.





Среда, 21 августа 2019 г. 271

Источник: Портал Информер