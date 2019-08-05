Только треть крымских санаториев получила «звёзды»

Только треть из 88 крымских санаториев прошла классификацию и получила «звёзды» по состоянию на конец июля. Об этом сообщили в Министерстве курортов и туризма Республики Крым.

«По состоянию на 27 июля проведена классификация 280 средств размещения, в том числе 26 санаториев», – говорится в сообщении.

По данным Минкурортов, всего на территории Республики Крым в текущем году работает 88 санаториев.

Девять санаторно-курортных организаций республики также получили сертификаты Национальной системы сертификации.





Понедельник, 5 августа 2019 г. 316

Источник: Портал Информер