Только факты. Лайф-проект «Жемчужина Севастополя» на проспекте Античный, 26

Каждую новостройку можно объективно оценить по нескольким параметрам. В квартире, которую вы собираетесь купить, важна не только планировка, но и окружение, местоположение и многие другие факторы. Сегодня — только факты о проекте «Жемчужина Севастополя».

ЖК «Жемчужина Севастополя» – новый современный жилой комплекс в Севастополе на 658 квартир, состоящий из четырех 10-этажных домов и пятиэтажного паркинга на 354 машино-места на проспекте Античный, 26 в Гагаринском районе Севастополя.

Этот архитектурный проект расположен в престижном, экологически чистом районе города в шаговой доступности от песочного пляжа «Омега» (расстояние 340 метров), пляжа «Адмиральский» (460 метров), а также знаменитого Парка Победы, где жители и гости Севастополя любят проводить свое время.

На сегодняшний день на проспекте Античный ведется строительство Образовательного центра с двумя школами, общей спортивной инфраструктурой, которая будет самым масштабным комплексом в Севастополе. Построен и введен в эксплуатацию новый современный детский садик на 400 мест. В пяти минутах ходьбы расположен современный детский парк «Динопарк» (460 метров).

Здесь открыты для посещения развивающие студии, кружки и клубы по интересам для детей разного возраста, поликлиника, салоны красоты, спортивные клубы, мини-маркеты.

И сейчас в непосредственной близости от жилого комплекса есть все необходимое для комфорта современного обитателя.

Рядом с ЖК находятся: торгово-развлекательный центр «Апельсин», супермаркет «Новус» и минимаркет «Лидер».

На территории комплекса предусмотрены детские площадки, зеленые насаждения, где жители смогут проводить время на свежем воздухе, играть с детьми и общаться с соседями.

<!-- -->



Локация

Жилой комплекс располагается на пр. Античный в Гагаринском районе.

По данным «Яндекс.Пробок», до площади Лазарева от жилого комплекса можно доехать за 22 минуты в зависимости от трафика на дорогах.

На общественном транспорте — до 30 минут без пересадок. Здесь курсирует автобус № 10А, 10Б. Ближайшая остановка — в трех минутах ходьбы от дома. А с остановки пляж «Омега» вы сможете добраться в любую точку города (10 минут пешком).

ЖК «Жемчужина Севастополя» обладает всеми достоинствами современного и качественного жилья, удовлетворит предпочтения любого клиента благодаря широкому выбору квартир.

Внешний вид

Характеристики объекта:

· развитая инфраструктура;

· благоустроенная территория;

· автопаркинг для машин;

· индивидуальное отопление в каждой квартире;

· близость остановок (5-7 минут), школ, детских садов;

· экологически чистый район;

· в цокольных этажах – магазины, салоны красоты, фитнес-клубы, офисы;

· тип дома – монолитно-каркасный, материал стен – газобетон;

· утепленный фасад.

Планировки и цены

Планировочные решения 1-комнатных и 2-комнатных квартир обеспечат комфортное проживание жителям, а в цокольных этажах расположены магазины, аптеки, фитнес-центры, офисные помещения и т.д.

Все квартиры оборудованы металлической входной дверью, приборами учета воды, газа, двухконтурным газовым котлом, а на лестничной площадке установлены современные, экономичные двухтарифные приборы учета электроэнергии. Квартиры отличаются удобной планировкой, хорошей освещенностью благодаря витражным окнам и остеклению балконов.

Однокомнатные квартиры: 42–49 м2. Стоимость: от 3 150 000 руб. Двухкомнатные квартиры: 56–73 м2. Стоимость: от 4 200 000 руб.





Уникальный вариант увеличения жилой площади помещения в квартирах мансардного типа, расположенных на 10-м этаже

Квартира с мансардой – это идеальный вариант для самых романтичных, стильных и независимых покупателей. Такой формат квартиры отлично подойдет семьям, в которых растут маленькие фантазеры и мечтатели, повзрослевшим романтикам, которых привлекает жизнь под самой крышей, а также просто людям с хорошим вкусом.

Второй ярус квартиры может стать истинным украшением вашего жилища, а также поможет решить возникающие проблемы с планировкой. На нём можно легко расположить спальню, библиотеку, гардеробную или рабочую зону.





На сегодняшний день на пр. Античный, 26 подходит к завершению строительство нового крытого гаражного комплекса, который будет построен в декабре 2019 года.

<!-- -->

Крытая пятиуровневая автостоянка манежного типа высотой 16,8 метров, на первом этаже которой размещен 51 гаражный бокс, оснащенный решетчатыми роллетами, гаражи будут иметь площадь в среднем 22,5 кв.м.

На втором, третьем, четвертом и пятом этажах паркинга расположены машино-места площадью от 14,7 до 16,3 кв.м, в среднем 77 машиноместа.

Паркинг оснащен:

· Лифтом для быстрого доступа к автомобилю.

· Круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

· Противопожарной системой и системой дымоудаления.

· Дополнительными выходам.

Паркинг адаптирован к потребностям лиц с ограниченными возможностями: предусмотрены места увеличенной площади.

Инфраструктура района

Школы:

Школа ГБОУ СОШ № 15.

Средняя Общеобразовательная школа № 54 Имени Ю. А. Гагарина.

ГБОУ СОШ № 49.

Школа № 32.

Также строятся еще две школы в шаговой доступности.

Дошкольные учреждения:

Детский сад №129.

Детский сад №130.

Детский сад №133.

Детский сад на проспекте Античный, 16.

Торговые центры и супермаркеты:

«Апельсин».

«Новус».

«Пуд».

«Лидер».

Медучреждения: Филиал № 1 ФГБУ 1472 Вмкг Минобороны России

Поликлиника «Портовая».

ГБУЗС “Детский центр медицинской реабилитации”.

Месторасположение жилого комплекса по пр. Античный — это спальный район, но с развитой инфраструктурой и для взрослых, и для детей. Все самое необходимое — школы, садики, больницы, продуктовые магазины и аптеки — находится в шаговой доступности.

Технические характеристики дома

Год постройки: 2017-2020.

Класс: комфорт.

Квартир в жилом комплексе: 658.

Количество секций: 11.

Квартир на площадке: 6.

Количество этажей: 10.

Лифтов в подъезде: 1.

Паркинг: пятиуровневый парковочный комплекс.

Горячая вода и отопление: Автономное газовое отопление.

Фасад: утепление и фасадная штукатурка.

Несущие стены: монолит.

Внутренние перегородки и внешние стены: газобетон.

Застройщик: ООО «Объединение Вип класс».

Жилой комплекс имеет четыре корпуса по 10 этажей. Окна жилого комплекса выходят на все стороны света.

Застройщик

Общество с ограниченной ответственностью «Объединение ВИП КЛАСС» занимается строительством с 2005 года и производит полный комплекс строительно-монтажных работ, конечным результатом которых является полностью готовое здание или сооружение.

Компания осуществляет предпроектную, проектную подготовку строительства, полный технический контроль на всех этапах и качественное выполнение строительно-монтажных работ. Большой опыт в строительстве позволяет возводить качественные дома с удобными планировками квартир.

Объединение «ВИП КЛАСС» обладает опытом, наличием производственных мощностей и финансовыми средствами для строительства многоквартирных жилых домов.

На сегодняшний день на территории Севастополя строительной организацией построено и введено в эксплуатацию более 45 000 кв.м. жилья.

Офис отдела продаж: Севастополь, проспект Античный, дом 26, помещение 5;

Тел:+7(978)888-41-80

Email:vipclass@bk.ru

Режим работы: Пн-Пт: 8:00-17:00′

Главный офис

г. Севастополь, ул. Кесаева 14-Г

Email:vipclass@bk.ru







Четверг, 5 декабря 2019 г. 9260

Источник: Портал Информер