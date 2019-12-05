Только факты. Лайф-проект «Жемчужина Севастополя» на проспекте Античный, 26

Каждую новостройку можно объективно оценить по нескольким параметрам. В квартире, которую вы собираетесь купить, важна не только планировка, но и окружение, местоположение и многие другие факторы. Сегодня — только факты о проекте «Жемчужина Севастополя».
ЖК «Жемчужина Севастополя» – новый современный жилой комплекс в Севастополе на 658 квартир, состоящий из четырех 10-этажных домов и пятиэтажного паркинга на 354 машино-места на проспекте Античный, 26 в Гагаринском районе Севастополя.
Этот архитектурный проект расположен в престижном, экологически чистом районе города в шаговой доступности от песочного пляжа «Омега» (расстояние 340 метров), пляжа «Адмиральский» (460 метров), а также знаменитого Парка Победы, где жители и гости Севастополя любят проводить свое время.
На сегодняшний день на проспекте Античный ведется строительство Образовательного центра с двумя школами, общей спортивной инфраструктурой, которая будет самым масштабным комплексом в Севастополе. Построен и введен в эксплуатацию новый современный детский садик на 400 мест. В пяти минутах ходьбы расположен современный детский парк «Динопарк» (460 метров).
Здесь открыты для посещения развивающие студии, кружки и клубы по интересам для детей разного возраста, поликлиника, салоны красоты, спортивные клубы, мини-маркеты.
И сейчас в непосредственной близости от жилого комплекса есть все необходимое для комфорта современного обитателя.
Рядом с ЖК находятся: торгово-развлекательный центр «Апельсин», супермаркет «Новус» и минимаркет «Лидер».
На территории комплекса предусмотрены детские площадки, зеленые насаждения, где жители смогут проводить время на свежем воздухе, играть с детьми и общаться с соседями.
Локация
Жилой комплекс располагается на пр. Античный в Гагаринском районе.
По данным «Яндекс.Пробок», до площади Лазарева от жилого комплекса можно доехать за 22 минуты в зависимости от трафика на дорогах.
На общественном транспорте — до 30 минут без пересадок. Здесь курсирует автобус № 10А, 10Б. Ближайшая остановка — в трех минутах ходьбы от дома. А с остановки пляж «Омега» вы сможете добраться в любую точку города (10 минут пешком).
ЖК «Жемчужина Севастополя» обладает всеми достоинствами современного и качественного жилья, удовлетворит предпочтения любого клиента благодаря широкому выбору квартир.
Внешний вид
Характеристики объекта:
· развитая инфраструктура;
· благоустроенная территория;
· автопаркинг для машин;
· индивидуальное отопление в каждой квартире;
· близость остановок (5-7 минут), школ, детских садов;
· экологически чистый район;
· в цокольных этажах – магазины, салоны красоты, фитнес-клубы, офисы;
· тип дома – монолитно-каркасный, материал стен – газобетон;
· утепленный фасад.
Планировки и цены
Планировочные решения 1-комнатных и 2-комнатных квартир обеспечат комфортное проживание жителям, а в цокольных этажах расположены магазины, аптеки, фитнес-центры, офисные помещения и т.д.
Все квартиры оборудованы металлической входной дверью, приборами учета воды, газа, двухконтурным газовым котлом, а на лестничной площадке установлены современные, экономичные двухтарифные приборы учета электроэнергии. Квартиры отличаются удобной планировкой, хорошей освещенностью благодаря витражным окнам и остеклению балконов.
Однокомнатные квартиры: 42–49 м2. Стоимость: от 3 150 000 руб. Двухкомнатные квартиры: 56–73 м2. Стоимость: от 4 200 000 руб.
Уникальный вариант увеличения жилой площади помещения в квартирах мансардного типа, расположенных на 10-м этаже
Квартира с мансардой – это идеальный вариант для самых романтичных, стильных и независимых покупателей. Такой формат квартиры отлично подойдет семьям, в которых растут маленькие фантазеры и мечтатели, повзрослевшим романтикам, которых привлекает жизнь под самой крышей, а также просто людям с хорошим вкусом.
Второй ярус квартиры может стать истинным украшением вашего жилища, а также поможет решить возникающие проблемы с планировкой. На нём можно легко расположить спальню, библиотеку, гардеробную или рабочую зону.
На сегодняшний день на пр. Античный, 26 подходит к завершению строительство нового крытого гаражного комплекса, который будет построен в декабре 2019 года.
Крытая пятиуровневая автостоянка манежного типа высотой 16,8 метров, на первом этаже которой размещен 51 гаражный бокс, оснащенный решетчатыми роллетами, гаражи будут иметь площадь в среднем 22,5 кв.м.
На втором, третьем, четвертом и пятом этажах паркинга расположены машино-места площадью от 14,7 до 16,3 кв.м, в среднем 77 машиноместа.
Паркинг оснащен:
· Лифтом для быстрого доступа к автомобилю.
· Круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
· Противопожарной системой и системой дымоудаления.
· Дополнительными выходам.
Паркинг адаптирован к потребностям лиц с ограниченными возможностями: предусмотрены места увеличенной площади.
Инфраструктура района
Школы:
Школа ГБОУ СОШ № 15.
Средняя Общеобразовательная школа № 54 Имени Ю. А. Гагарина.
ГБОУ СОШ № 49.
Школа № 32.
Также строятся еще две школы в шаговой доступности.
Дошкольные учреждения:
Детский сад №129.
Детский сад №130.
Детский сад №133.
Детский сад на проспекте Античный, 16.
Торговые центры и супермаркеты:
«Апельсин».
«Новус».
«Пуд».
«Лидер».
Медучреждения: Филиал № 1 ФГБУ 1472 Вмкг Минобороны России
Поликлиника «Портовая».
ГБУЗС “Детский центр медицинской реабилитации”.
Месторасположение жилого комплекса по пр. Античный — это спальный район, но с развитой инфраструктурой и для взрослых, и для детей. Все самое необходимое — школы, садики, больницы, продуктовые магазины и аптеки — находится в шаговой доступности.
Технические характеристики дома
Год постройки: 2017-2020.
Класс: комфорт.
Квартир в жилом комплексе: 658.
Количество секций: 11.
Квартир на площадке: 6.
Количество этажей: 10.
Лифтов в подъезде: 1.
Паркинг: пятиуровневый парковочный комплекс.
Горячая вода и отопление: Автономное газовое отопление.
Фасад: утепление и фасадная штукатурка.
Несущие стены: монолит.
Внутренние перегородки и внешние стены: газобетон.
Застройщик: ООО «Объединение Вип класс».
Жилой комплекс имеет четыре корпуса по 10 этажей. Окна жилого комплекса выходят на все стороны света.
Застройщик
Общество с ограниченной ответственностью «Объединение ВИП КЛАСС» занимается строительством с 2005 года и производит полный комплекс строительно-монтажных работ, конечным результатом которых является полностью готовое здание или сооружение.
Компания осуществляет предпроектную, проектную подготовку строительства, полный технический контроль на всех этапах и качественное выполнение строительно-монтажных работ. Большой опыт в строительстве позволяет возводить качественные дома с удобными планировками квартир.
Объединение «ВИП КЛАСС» обладает опытом, наличием производственных мощностей и финансовыми средствами для строительства многоквартирных жилых домов.
На сегодняшний день на территории Севастополя строительной организацией построено и введено в эксплуатацию более 45 000 кв.м. жилья.
Офис отдела продаж: Севастополь, проспект Античный, дом 26, помещение 5;
Тел:+7(978)888-41-80
Email:vipclass@bk.ru
Режим работы: Пн-Пт: 8:00-17:00′
Главный офис
г. Севастополь, ул. Кесаева 14-Г
Email:vipclass@bk.ru
Четверг, 5 декабря 2019 г. 9260
Источник: Портал Информер