ТОП горячих крымских событий в августе 2019 года

Самые яркие фестивали в августе 2019 года в одном материале. Выберите, что вам нравится, и не теряйте время зря!

Рыцарский “Генуэзский шлем”

Судак, Генуэзская крепость 2-4, 9-11, 16-18 августа.

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Официальное открытие фестиваля состоится в эти выходные (3-4 августа). В течение девяти дней вход на мероприятие будет открыт для туристов с 9:00 до 21:00.

Программа:

9:00-20:30 — город мастеров (гончары, кузнецы, средневековые ремесла), средневековые развлечения (метание топоров, кинжалов, тир лучников)

10:00 — лучный турнир;

10:00-18:00 — средневековые аттракционы (бои на тямбарах, бои с рыцарем);

11:00 — постановочное массовое сражение «БУГУРТ» (2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18 августа);

12:00 — рыцарские турниры («меч-меч», «щит-меч», «не стандарт»);

14:00 — город мастеров (гончары, кузнецы, средневековые ремесла), средневековые развлечения (метание топоров, кинжалов, тир лучников);

15:00 — показательные стрельбы средневековой артиллерии;

16:00 — конкурс средневековых костюмов и доспехов;

17:00 — лучный турнир;

18:00 — постановочное массовое сражение «БУГУРТ» (2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18 августа);

21:00 — закрытие крепости.

#ZBFest

Балаклава, улица Крестовского, 66 3 августа.

3 августа с 16:00 до 19:00 на фестивальном поле будут работать многочисленные развлекательные зоны для гостей:

– Интерактивное выступление акробатов. Под руководством тренеров все желающие смогут принять участие в акробатическом шоу от Kangoo Jumps.

– Одноместные батуты – от «Батутных тренажеров».

– Необычный Pole Dance с яркими лентами, открывающий новые возможности даже для неподготовленных участников.

– Спортивный клуб Safary Sport представляет готовую спортивную зону состязаний под руководством тренеров. Призы и подарки гарантированы.

– «Фотобудка времени». Стилизованная фотозона воспроизводит обстановку загородного домика начала XX века: на фоне уютной комнаты с окном, картиной, живыми цветами и летней мебелью посетители фестиваля сделают моментальные снимки с помощью фотобудки. Дополнят фотозону мальчишка-разносчик газет, цветочница, светская дама, отставной солдат и городской франт.

– «Колесо фортуны» с подарками и сертификатами от партнёров фестиваля.

– Активные игры: футбол в зорб шарах и «сражения» в зоне надувного ринга.

– Показательные выступления игроков в американский футбол и их чирлидерш в зоне бампербола. Интерактив (игра с футболистами), и фотосессия.

– Выступление велотриалистов, выполняющих трюки на велосипедах.

– Фотозоны от компании, занимающейся цветами из сенсорного латекса и художников.

– Интеллектуальная игра, в процессе которой гости фестиваля могут попробовать себя в направлении BrainGame;

– «Водные» конкурсы и челенджи, выложенные с хэштегом фестиваля.

– Танцевальные мастер-классы по Сиртаки и Хип-Хопу для всех желающих.

– 53 фудкорта с гастрономическими сетами от лучших ресторанов Крыма.

19:00 – кульминация праздника: зажигательные хиты любимых артистов, когда невероятная музыка сплотит всех гостей в единой ауре позитивных эмоций.

В 19:00 — на фестивальную сцену выйдет Дана Соколова, которую называют надежда альтернативного рока.

В 20:10 — выступит один из самых модных российских рэп-исполнителей, артист лейбла Black Star, обладатель титула «Лучший хип-хоп проект» 2018 года Мот.

В 21:25 – время подпевать легенде русского рока Диане Арбениной и группе «Ночные снайперы».

В 22:45 — будет зажигать неизменный хедлайнер ZBFest Сергей Шнуров. Не забудьте, что это будет последний шанс увидеть и услышать группировку «Ленинград» в Крыму.

Крым Fire Fest

Коктебель, улица Ленина, 144-б (территория аквапарка) 3, 4,10 и 11 августа.

В четвертый раз в Коктебеле состоится баттл между мастерами фаер-шоу. В фестивале уличных театров выступят коллективы из Крыма, Липецка, Ростова, Пятигорска, Волгограда, Москвы, Литвы, Воронежа и Белоруссии. Гости фестиваля не только насладятся огненным шоу, но и примут участие в мастер-классах.

В течение четырех дней в 20:00 для всех желающих будет организовано обучение этому искусству.

С 21:00 до 23:20 мастера представят яркие шоу.

Музыкальный фестиваль “Опера в Херсонесе”

Севастополь, ул. Древняя, 1, музей-заповедник “Херсонес Таврический” 4, 10 – 12 августа.

Лучшие солисты России и зарубежья представят зрителю шедевры оперы, а звезды мирового балета исполнят партии из легендарных европейских постановок — «Корсар», «Жизель», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот».

10 августа на основной сцене «Херсонеса Таврического» — оперная постановка «Дидона и Эней» Генри Перселла.

11 августа в амфитеатре пройдет камерный концерт «Два века русского романса», а на основной сцене – гала-концерт.

В день закрытия второго международного фестиваля зрители увидят оперу «Евгений Онегин» Петра Чайковского и гала концерт «Танго вокруг света».

Байк-шоу «Ночных волков»

10 августа 2019:

Начало концерта в 19:00

10 августа в 23:00 Кульминация «Тень Вавилона».

Кульминация Байк-шоу – это масштабное трюковое и пиротехническое, музыкальное и литературное действие. Движущиеся диковинные декорации, летающие мотоциклы и невероятные, рискованные трюки, десятки разнообразных движущихся объектов и военной техники разных эпох и назначений, сотни людей, участвующих в программе – все это будет подчинено большому замыслу, связанному единой логикой и патриотическим порывом.

В кульминации участвуют: пианист, народный артист России Юрий Розум, Григорий Лепс, Севастопольский государственный симфонический оркестр, балетная группа Ансамбля песни и пляски Черноморского Флота.

С 0:00 продолжение концерта.

11 августа:

В 11:00 — старт праздничной мотоколонны по городу-герою Севастополь от горы Гасфорта до площади Нахимова. Выступление специальных гостей, делегаций, официальных лиц и участников из самых дальних зарубежных стран.

Далее возвращение мотоколонны к месту проведения Байк-шоу у горы Гасфорта, где состоится грандиозный спортивный праздник.

Выступления юношеских команд и профессиональный турнир ММА. Силовой экстрим. Мотоциклетные конкурсы и мастер-классы по вождению. Показательные выступления по вейкбордингу. Выставка ретро-автомобилей Сталинской эпохи и современной военной техники.

Начало рок-концерта с 19:00

В музыкальной программе Байк-Шоу принимают участие:

Группа «КИПЕЛОВ», Григорий Лепс, группа «Алиса», Владимир Кузьмин, Вадим Самойлов (Агата Кристи), группа «ПИЛОТ», группа «СЛОТ», группа «НУКИ», группа «MORDOR», МЭЙТИ, группа «Secret Service» (Швеция) и другие.

Новости и подробности на сайте мероприятия: www.bikeshow.ru

«Таврида – АРТ»

Судак, бухта Капсель 23-25 августа.

Гостей фестиваля ждут арт-кварталы, парк инсталляций, культурная программа и возможность познакомиться со звездами российской эстрады.

23 августа на фестивальной площадке выступят Гарик Сукачев, Вячеслав Бутусов, Найк Борзов, группы «Ария», «25/17» и «Пикник».

Во второй день свои хиты исполнят Guf, ST, Кравц, Natan, Наzима, Ternovoy, Клава Кока, Doni.

Также перед зрителями вместе с начинающими комиками-выпускниками смены «Stand-Up Comedy» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» выступят резиденты «Comedy Club».

25 августа — Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Юлианна Караулова, группа «Моя Мишель» и другие.

Koktebel Jazz Party

поселок Коктебель 23-25 августа.

В этом году гостей международного фестиваля, являющегося визитной карточкой Крыма и занимающего признанное место в списке международных джазовых форумов, ждут выступления около двух десятков коллективов из США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран.

Имена музыкантов традиционно объявят в день открытия джазового форума. Россию на фестивале представят музыкальная группа Billy’s Band из Санкт-Петербурга, одна из лучших московских джаз-фанк групп Snake Steak, cкрипач-импровизатор и аранжировщик Феликс Лахути и его коллектив UNIVERSALOVE, квартет К.И.М.М. с участием выдающегося гитариста советского и российского джаза Алексея Кузнецова и другие. Среди российских хедлайнеров фестиваля – рок-певица и музыкант Юлия Чичерина.

Rap Koktebel

набережная посёлка Коктебель 27-28 августа.

Спустя пару дней после джазового фестиваля, на ее площадках можно будет познакомиться с многообразием рэп-культуры на первом Rap Koktebel, организованным журналистом и основателем Дмитрием Киселевым. Известные и успешные Guf, Кравц, Мozee Montana, Lil Kate, Tony Tonite, а также исполнители, имена которых пока держатся в секрете, исполнят свои хиты.

Ночь кино

города Крыма 24 августа.

В учреждениях Крыма гостей ждут лекции и концерты, экскурсии и показы известных фильмов. В большинстве городов страны с 20:00 покажут фильмы, которые были отобраны на всероссийском голосовании, — картину «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домового» Евгения Бедарева и «Полицейского с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.

Источник: Портал Информер