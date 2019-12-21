ТОП-6 севастопольских новогодних елок

21 декабря 2019     12
ТОП-6 севастопольских новогодних елок

Редакция «ИНФОРМЕРа» решила провести свой конкурс по выбору самой красивой новогодней елки, установленной в Севастополе.

С этой целью наши корреспонденты посетили все микрорайоны города и сфотографировали главный символ Нового года. 

С результатами нашего конкурса вы можете познакомиться в фоторепортаже корреспондентов «ИНФОРМЕРа».1. Самой красивой елкой в Севастополе, по нашему мнению, стала новогодняя красавица, установленная в Парке Победы. Она привлекает к себе восторженные взгляды горожан и гостей города  в любое время суток, но чтобы оценить красоту и иллюминацию, нужно посетить ее в темное время суток. 

2. На втором месте – красавица на площади Нахимова. Как говорили ранее в правительстве города, она изготовлена из искусственной хвои и комплекса световых элементов. Высота ели составила порядка 20 метров.

 

«Новую елку будут украшать светодиодные и музыкальные элементы. Елка будет с мультимедийной гирляндой, сверху будет установлена метровая мультимедийная сфера. Кроме того, установим елки в Парке Победы и Учкуевке, там будут подсвечены и новые перголы. При этом мы поговорили со всеми предпринимателями, которые в тех зонах находятся, и предложили им также украшать свои витрины светодиодными элементами для создания праздничной атмосферы», – отмечал ранее и.о. директора департамент городского хозяйства Евгений Горлов.

 

 3. На почётном третьем месте елка, установленная на площади перед ДКР.

 4. На четвертом – ель возле Дворца детского юношества и творчества.

 5. Пятое место получила елка возле Гагаринской админстрации. 

6. Замыкает наш список ТОП-6 новогодних севастопольских елок, лесная красавица у торгового центра “Метро”.

А вы, уважаемые севастопольцы, какую елку считаете самой красивой? Присылайте фотографии в редакцию «ИНФОРМЕРа» и после окончания новогодних праздников, мы составим ТОП новогодних елок по мнению наших читателей.



Суббота, 21 декабря 2019 г. 79

Источник: Портал Информер

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