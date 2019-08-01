Торговля Крыма с зарубежными странами выросла почти вдвое

1 августа 2019     29
Торговля Крыма с зарубежными странами выросла почти вдвое

Внешний товарооборот Крыма за первые полгода 2019 года составил 70,5 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

«Внешнеторговый оборот составил 70,5 млн долларов. По данным таможенной статистики, стоимостные объемы импорта составили 52,9 млн долларов, экспорта – 17,6 млн долларов. Основными торговыми партнерами являлись страны дальнего зарубежья», – говорится в сообщении.

Треть экспорта (около 6,6 млн долларов) приходится на злаки. Основные импортные товары – продукция химической промышленности, саженцы, оборудование. Внешнеэкономическую деятельность осуществляло 72 предприятия.

По данным Крымстата, товарооборот Крыма с зарубежными странами в первом полугодии 2018 года составил 43,6 млн долларов. 15,3 млн долларов пришлось на экспорт.


Четверг, 1 августа 2019 г. 2

Источник: Портал Информер

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