Торговля Крыма с зарубежными странами выросла почти вдвое

По данным Крымстата, товарооборот Крыма с зарубежными странами в первом полугодии 2018 года составил 43,6 млн долларов. 15,3 млн долларов пришлось на экспорт.

Треть экспорта (около 6,6 млн долларов) приходится на злаки. Основные импортные товары – продукция химической промышленности, саженцы, оборудование. Внешнеэкономическую деятельность осуществляло 72 предприятия.

«Внешнеторговый оборот составил 70,5 млн долларов. По данным таможенной статистики, стоимостные объемы импорта составили 52,9 млн долларов, экспорта – 17,6 млн долларов. Основными торговыми партнерами являлись страны дальнего зарубежья», – говорится в сообщении.

Внешний товарооборот Крыма за первые полгода 2019 года составил 70,5 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

Глава МИД ФРГ призвал Россию и США продлить ДСНВ 12:48 Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и США должны поддержать продление Договора о мерах по дальнейшему …



Как издеваются над севастопольскими детьми «По адресу 299024, г. Севастополь, Бухта Казачья , 54, 132 во дворе установлена детская игровая площадка. Часть элементов на ней …



Торговля Крыма с зарубежными странами выросла почти вдвое Внешний товарооборот Крыма за первые полгода 2019 года составил 70,5 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления. «Внешнеторговый оборот составил …



В Крыму нашли тело пропавшего мужчины Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего ранее, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым в среду. Мужчина пропал 30 июля. Вчера во …

