Торговцы наркотиками использовали почту для переправки наркотиков

Сотрудники службы безопасности «Почты России» и Федеральной таможенной службы обнаружили и пресекли канал по пересылке наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на почтового оператора.

По данным издания, в ходе операции всего было изъято около 100 кг наркотических средств, которые доставлялись через сеть почтовых отделений.

Основным фигурантом уголовного дела стал врач-химик, организовавший домашнюю лабораторию в квартире многоэтажного дома. Уголовное дело возбуждено по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Сколько всего человек задержано и проходит по дел — не уточняется.





Среда, 21 августа 2019 г. 6

Источник: Портал Информер