Торжественное открытие городского пляжа «Адмиральская Лагуна» (ВИДЕО)

1 июня 2019     21
Торжественное открытие городского пляжа «Адмиральская Лагуна» (ВИДЕО)

Сегодня, 1 июня, состоялось торжественное открытие городского пляжа «Адмиральская Лагуна» в Песчаной бухте.

Ранее известный горожанам дикий «Солдатский пляж» превратился в современную благоустроенную территорию. По словам заместителя губернатора Ильи Вячеславовича Пономарёва, «данный пляж ещё некоторое время будет являться образцом для всех других операторов пляжей»

В рамках работ по благоустройству согласно договору с ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» оператор пляжа – ООО «Адмиральская Лагуна» – осуществил реконструкцию и оборудование всей необходимой инфраструктурой береговой линии протяженностью около 150 м, а также прилегающей территории площадью около 10 тыс м2. 

На объекте обустроена пляжная зона, включающая в себя чистый галечный пляж с удобным входом в море и теневым навесом, современная набережная, вымощенная плиткой, а также зеленая прогулочная зона с удобными дорожками. Территория оснащена скамейками и урнами.  

В районе набережной размещены кафе и киоски, питьевые фонтанчики, раздевалки, душевые, туалеты. Территория объекта подключена к городской канализации. Специально для этого была построена канализационная насосная станция.

Для любителей активного отдыха будет оборудована спортивная площадка для воркаута, а также поле для пляжного волейбола. Предусмотрена и детская площадка для самых маленьких отдыхающих.

Территория будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением, предусмотрено размещение поста охраны. 

На территории пляжа «Адмиральская Лагуна» реализуется концепция «Доступная среда для инвалидов». 

На подъезде к пляжу организована парковка для автомобилей. Также оператор произвел установку наружного освещения и обеспечил Wi-Fi покрытие.

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Источник: Портал Информер

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