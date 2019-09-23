Торжество в честь 40-летия Дворца культуры рыбаков

Гости бала вместе с золотой рыбкой отправятся в путешествие по волшебным странам, услышат настоящую сирену под чарующий танец морских волн.
Хозяйка бала исполнит желания гостей торжества, разукрасит серые будни огненными вспышками и разгонит осеннюю хандру.
Творческие ансамбли закружат гостей в увлекательном вихре магических танцев и завораживающего вокала.
На сцене не только выступят новые молодые таланты, но и артисты с громким именем, начинавшие когда-то свой путь во Дворце культуры рыбаков.
Специальный гость вечера — Елена Максимова, участница шоу-проекта «Голос», победительница проекта «Точь-в-точь. Суперсезон».
Вас ждет настоящий бал торжества и искусства!
«Бал Золотой Рыбки», 4 октября 2019 года в 17.00
Подробнее на севдкр.рф
Цена билета 250 руб.
Касса: 41-02-09
ДКР ул. П. Корчагина,1
Понедельник, 23 сентября 2019 г. 546
Источник: Портал Информер