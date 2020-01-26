Точка невозврата пройдена: вирус в Китае распространяется быстрее, чем что–либо и когда–либо (ФОТО, ВИДЕО)

Власти КНР говорят, что вирус является инфекционным даже во время инкубационного периода, чего не было в случае вспышки атипичной пневмонии в 2002 и 2003 годах.

Тогда вспышка синдрома тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), которая также возникла в Китае унесла жизни почти 800 человек.

Китай так же предупредил, что распространение смертоносного коронавируса усиливается, так как число инфицированных возросло до более чем 2000 человек.

О новом вирусе мало что известно, и китайским врачам неясно, насколько опасна его мутация

Министр Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Сяовэй заявил, что инкубационный период для коронавируса может составлять от одного до 14 дней, и в течение этого времени он заразен.

«Согласно последним клиническим данным, способность вируса к распространению усиливается», – сказал Ма журналистам.

Медицинские сотрудники были предупреждены и о том, что жертвы коронавируса могут представлять риск даже после смерти.

Общественное здравоохранение предоставило врачам и медсестрам подробные советы о том, как обращаться с подозреваемыми случаями.

Документ предупреждает:

Число погибших от вспышки вируса сегодня возросло до 56, а почти 2000 человек были заражены.

Эксперты в области здравоохранения считают, что реальное количество случаев заболевания выше, поскольку в больницах в Ухане, центре очага, не хватает наборов для тестирования больных.

Стрельба в городе:

Ситуация в китайских больницах:

Трупы людей прямо на улице:

Пациента доставляют в больницу Хуэйчжоу, провинция Гуандун:

Пустой город:

С таким питанием китайцы ещё много раз нас неприятно «удивят»:

Стоит отметить, что китайские власти в воскресеньеиздали временный запрет на торговлю дикими животными, поскольку страна пытается сдержать смертельный вирус, предположительно появившийся на рынке, который продавал диких животных в пищу.Выращивание, транспортировка или продажа всех видов диких животных запрещены «с даты объявления до окончания национальной эпидемической ситуации», говорится в правительственной директиве.

Считается, что смертельный вирус, который стал причиной 56 подтвержденных случаев смерти и почти 2000 инфекций в Китае и распространился в около десятка стран, возник на рынке в центральном городе Ухань, где, по сообщениям, продавали целый ряд диких животных.

Защитники природы давно обвиняют Китай в том, что он допускает теневую торговлю экзотическими животными в пищу или в качестве ингредиентов для традиционных лекарств, в том числе видов, находящихся под угрозой исчезновения, таких как ящер или тигр.

По словам ученых, так называемая торговля мясом диких животных приводит людей к всё более тесному контакту с вирусами животных, которые могут быстро распространяться в современном связанном мире.

Исследование, проведенное Глобальным проектом Virome показало, что в царстве животных существует почти 1,7 миллиона нераскрытых вирусов, почти половина из которых может быть вредна для человека.

Не паникуй. Примите общие меры предосторожности. Берегите себя!

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Воскресенье, 26 января 2020 г. 457

Источник: Портал Информер