Трагедия семьи: севастополец зарезал сына

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 58-летнего жителя Нахимовского района. Он признан виновным в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственным отделом по Нахимовскому району и судом установлено, что в доме по улице Подольцева между мужчиной и его 30-летним сыном произошел семейный конфликт, в ходе которого отец нанес сыну четыре удара ножом в область груди. Трагические события разворачивались на глазах матери.

По ходатайству следствия судом злоумышленник был заключен под стражу. Вину в совершенном преступлении мужчина признал.

В ходе проверки показаний на месте совершения убийства с его участием следователями и криминалистами была восстановлена картина преступления.

Приговором суда мужчина признан виновным в инкриминируемом ему деянии. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.