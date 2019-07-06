Тральщик ЧФ направился в Средиземное море

6 июля 2019     22
Тральщик ЧФ направился в Средиземное море

Морской тральщик Черноморского флота «Ковровец» направился в Средиземное море для выполнения задач в составе группировки. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв.

«Морской тральщик (МТЩ) «Ковровец» Черноморского флота выполняет переход из Севастополя в Средиземное море. В настоящее время экипаж корабля осуществляет прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы», – сообщил Рулёв.

В Средиземном море тральщик войдет в состав постоянной группировки ВМФ России и приступит к выполнению задач по предназначению. Для экипажа корабля это первый в этом году поход в дальнюю морскую зону.

«На основании плановой ротации МТЩ «Ковровец» сменит экипаж морского тральщика «Вице-адмирал Захарьин», выполнявшего задачи в дальней морской зоне с апреля 2019 года», – добавил Рулёв.

Ранее спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру», впервые направляющееся в Персидский залив, вышло в Средиземное море. 

Буксир направляется в Персидский залив для обеспечения сборной команды российского Военно-морского флота, которая участвует в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2019».

Источник: Портал Информер

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