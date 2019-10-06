Трамп «лебезил и раболепствовал» перед Путиным

Газета The Washington Post, опросила 12 бывших и нынешних американских чиновников, которые были в курсе телефонных переговоров президента Трампа.

По их словам, Дональд Трамп «заискивал» перед Владимиром Путиным через две недели после своей инаугурации, а его тон общения с другими авторитарными лидерами, например главой КНР Си Цзиньпином или президентом Турции Реджепом Эрдоганом — вызывал беспокойство у его помощников «Он (Трамп — ред.) такой: «Боже мой, мои люди не сказали мне, что вы хотите со мной поговорить», — приводит газета слова источника, знакомого с ситуацией.

Также, по информации издания, в одном из первых звонков американский президент называл Путина «великим лидером» и «дико извинялся» за то, что не позвонил ему раньше.

По словам собеседников издания, в дальнейшем Трамп обращался к Путину за советом, как построить диалог с Ким Чен Ыном.

«Мы сначала не понимали, почему он так дружелюбно относился к России. Потом стало понятно, что Трамп любезничает с теми, кто может сделать для него что-то полезное или договориться с ним. А вот беседы с союзниками по НАТО, сильными лидерами-женщинами — шли хуже», — заявил один из бывших работников Белого дома.

Он отметил, что Трамп был менее дипломатичен с теми лидерами, чьи государства, с точки зрения президента, мало делали для США.

Защитники президента США считают, что ничего выходящего за рамки Трамп не делает, а просто высказывает свое мнение. Более того, расшифровка любого живого разговора будет выглядеть не так уж красиво.

Ранее конгрессмены из Демократической партии заявили, что намерены получить записи телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

По мнению главы спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа, это необходимо для того, чтобы обеспечить национальную безопасность страны. Он полагает, что глава Белого дома может попытаться извлечь из этих бесед пользу для своей предвыборной кампании в 2020 году.





Воскресенье, 6 октября 2019 г. 2125

Источник: Портал Информер