Транспортные карты могут исчезнуть?

16 августа 2019     21
Транспортные карты могут исчезнуть?

Примерно половину выпущенных в России транспортных карт уже с августа 2020 года будет нельзя пополнить наличными без прохождения процедуры идентификации.

Такие меры будут приняты после вступления в силу закона о национальной платежной системе, подписанного Владимиром Путиным.

Новое требование затронет примерно 30 миллионов карт более чем в 60 городах по всей России.

Как отметили в Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, транспортные карты попадут под действие закона в связи с тем, что юридически они представляют собой электронные кошельки.

Напомним, что ранее Центробанк России заявил, что запрет на пополнение неидентифицированных кошельков наличными был предложен Росфинмониторингом для снижения риска использования анонимных электронных денег с целью финансирования терроризма.


Пятница, 16 августа 2019 г. 425

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В 2020 году круизный сезон лайнера «Князь Владимир» увеличили на 3 месяца
В 2020 году круизный сезон лайнера «Князь Владимир» увеличили на 3 месяца

В следующем году для круизного лайнера «Князь Владимир» навигация начнется на 2,5 месяца раньше, чем в 2019-ом – он отправится …


Новые схемы махинаций с недвижимостью - расследование программы "События недели"
Новые схемы махинаций с недвижимостью – расследование программы "События недели"

– Правительство Севастополя предупреждает жителей города о появлении мошеннических схем при продаже жилья. Потенциальным покупателям предлагают заключать договоры в обход …


Появились подробности стрельбы в Петербурге
Появились подробности стрельбы в Петербурге

Установлены обстоятельства, при которых произошла перестрелка на торговой базе в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 16 августа, представитель ГУМВД по …


В Госдуме задумались о дополнительных выходных для бросающих курить россиян
В Госдуме задумались о дополнительных выходных для бросающих курить россиян

Депутаты Госдумы намерены осенью обсудить вопрос поощрения россиян, отказавшихся от курения. Об этом заявил председателя комитета нижней палаты по информационной …


Избирком Севастополя разрешил смотреть видеозаписи с избирательных участков
Избирком Севастополя разрешил смотреть видеозаписи с избирательных участков

Избирком Севастополя утвердил порядок, согласно которому участникам избирательного процесса будет предоставляться возможность ознакомиться с видеозаписями с избирательных участков во время выборов депутатов …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты