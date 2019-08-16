Транспортные карты могут исчезнуть?

Примерно половину выпущенных в России транспортных карт уже с августа 2020 года будет нельзя пополнить наличными без прохождения процедуры идентификации.
Такие меры будут приняты после вступления в силу закона о национальной платежной системе, подписанного Владимиром Путиным.
Новое требование затронет примерно 30 миллионов карт более чем в 60 городах по всей России.
Как отметили в Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, транспортные карты попадут под действие закона в связи с тем, что юридически они представляют собой электронные кошельки.
Напомним, что ранее Центробанк России заявил, что запрет на пополнение неидентифицированных кошельков наличными был предложен Росфинмониторингом для снижения риска использования анонимных электронных денег с целью финансирования терроризма.
Пятница, 16 августа 2019 г. 425
Источник: Портал Информер