Транспортные карты могут исчезнуть?

Примерно половину выпущенных в России транспортных карт уже с августа 2020 года будет нельзя пополнить наличными без прохождения процедуры идентификации.

Такие меры будут приняты после вступления в силу закона о национальной платежной системе, подписанного Владимиром Путиным.

Новое требование затронет примерно 30 миллионов карт более чем в 60 городах по всей России.

Как отметили в Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, транспортные карты попадут под действие закона в связи с тем, что юридически они представляют собой электронные кошельки.

Напомним, что ранее Центробанк России заявил, что запрет на пополнение неидентифицированных кошельков наличными был предложен Росфинмониторингом для снижения риска использования анонимных электронных денег с целью финансирования терроризма.





Пятница, 16 августа 2019 г. 425

Источник: Портал Информер