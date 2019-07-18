Трах-тибидох от Аксёнова

Председатель постоянной комиссии Законодательного собрания города Севастополя по бюджету В.Аксёнов, маскирующийся под самовыдвиженца на грядущих выборах в новый состав Заксобрания города, снова выступил с рассуждениями, лишёнными всякой прагматики, цели и смысла для севастопольцев.

Вопрос: «Как вы восприняли отставку губернатора?».

Ответ Аксёнова: «Моя позиция проста и однозначна – я приветствую отставку. Мы говорили о том, что в той ситуации, которая сложилась, это единственный вариант разрешения проблем для Севастополя. Я предлагал губернатору добровольно уйти в отставку. Я, конечно, приветствую такое решение нашего президента. Я понимаю, что добровольно Дмитрий Владимирович (Овсянников – прим.) не написал бы такого заявление. Его к этому понудили. И хочу заметить, что, конечно, и с нашей стороны была проделана большая работа для того, чтобы это состоялось. Напомню, что когда обострилась ситуация с предыдущим губернатором Сергеем Ивановичем Меняйло… решение это тоже вызревало об отставке… но не все севастопольцы знают, что ещё в декабре… в июле мы узнали, что Сергей Иванович уходит с поста губернатора… но на самом деле решение было подготовлено в декабре, которое в последний момент было отменено… вот… этой информацией мы располагаем… вот… Был риск, что аналогичная ситуация будет и с Дмитрием Владимировичем (Овсянниковым – прим.). То есть, нам известно было, что готовится такое решение об его отставке, но был риск, что оно, как и с Сергеем Ивановичем, может быть приостановлено… Поэтому те действия, которые предпринял, в частности, Алексей Михайлович Чалый, связанные с выдвижением его кандидатуры для участия в выборах это тоже был инструмент давления определённого… инструмент демонстрации нашей позиции, что мы готовы предпринимать и следующие шаги… вот… необходимые для того, чтобы убедить федеральное руководство в необходимости замены у нас первого лица в городе. И, слава Богу, шаги эти были замечены… Поэтому вполне естественно, что Алексей Михайлович (Чалый – прим.) сразу после этого снял свою кандидатуру… Потому что действительно задача была решена…».

Итак, ближайший соратник А.Чалого ещё раз – публично! – объяснил севастопольцам, что единственная задача, которую ставил и ставит перед собой А.Чалый – это убирать из города неугодных ему губернаторов. Неугодных тем, что мешают делать из города всё, что ему диктуют делать

его кураторы и собственное воспалённое воображение. Механизм, через который осуществляется один из алгоритмов решения этой задачи – схема демократического народовластия, реализуемая через форму народных депутатов.

То есть, свои СУГУБО ЛИЧНЫЕ амбиции А.Чалый совершенно цинично решает, спекулируя мнением людей и вытирая ноги об их ожидания реальной пользы для себя от «народной» власти? Тем самым дискредитируя то самое народовластие в принципе?!

«Я иду в депутаты!» – провозглашает А.Чалый и некоторые севастопольцы до сих пор совершенно искренне этому радуются: «Он нас спасёт!».

Через минуту А.Чалый – как настоящий джентльмен – берёт свой заявление обратно и эти же севастопольцы кричат: «Молодец! Так и надо!».

Весёлые ребята…

Пять лет А.Чалый НИЧЕГО НЕ делал для города. Вообще. Нигде и никак. Пять лет А.Чалый вёл последовательную борьбу с двумя губернаторами Севастополя и оба их ухода преподнёс, как «победу» над Кремлём.

Олигархический склад мышления формирует совершенно иные от жизни «простых» людей ценности и смыслы. Картинка мира в олигархическом мозгу искажается в уродливую концепцию своей особой «значимости» и «ценности» для мира. Концепцию, в которой «богу, то есть мне – можно всё» и «мне за это ничего не будет, если даже это всё будет направленно против окружающих». Окружающие олигарха люди в олигархическом взгляде на жизнь разделяются в его мировосприятии на две части. Одну часть необходимо максимально «доить» и всемерно «дурить». Вторая, часть, меньшая, должна мне в этом помогать. С коллегами олигархами о местах и количестве доимых – я договариваюсь сам.

Одним из таких помощников А.Чалого по одурачиванию людей и является депутат Аксёнов. Его постоянное упоминание неких «мы», знающих то-то и делающих так-то, не подразумевает под этим «мы» собственно севастопольцев.

Потому что никаких полномочий бороться с губернаторами севастопольцы этим «мы» – не давали.

Вопрос о том, насколько плохи или хороши были Меняйло и Овсянников – вторичен. Первично то, что эти «мы», пользуясь мандатом народа на власть, БЕЗ ВЕДОМА и БЕЗ СОГЛАСИЯ большинства севастопольского народа поступали так, как этого хотел и диктовал им свою волю А.Чалый. Которому народ глубоко до фени с его сложностями, проблемами и ежедневными заботами. Помощь в разрешении которых и обязано быть служение народных избранников людям, их избравших во власть.

Однако депутаты «чалисты» могут только отплясывать на балах, как депутат Щербакова, или, как депутат Аксёнов, рассказывать про политически «мудрые» шаги А.Чалого торжественным парадом самому себе вокруг самого себя: «…шаг вперёд, два назад – кувырок!.., подскок!.., и – але оп! – я снова в дамках!..».

А в это время, например, севастопольцы всем миром собирают деньги на аккордеон талантливому севастопольскому юноше Саше Кухаренко стоимостью более 400 000 тысяч рублей. Саша уже лауреат и победитель многих городских, республиканских, всероссийских и международных конкурсов, но чтобы учиться в училище имени Гнесиных – где его уже ждут! – ему необходим профессиональный музыкальный инструмент, денег в семье на который нет.

Инструмент стоимостью всего лишь в одно месячное содержание любого депутат «чалиста», вот уже скоро как 60 месяцев дружной компанией балующих себя сытным бездельем в депутатских креслах.

Аксёнов утверждает, что главная проблема была для Севастополя в образе Д.Овсянникова, которого «принудили» уйти отставку.

Забудем про Овсянникова – он ушёл. Его более в городе нет.

Давайте теперь спросим оставшегося Аксёнова, а ЧТО он сделал для города в целом или его жителей в частности без принуждения?

Нынешние рассуждения Аксёнова «о радости» от ухода Овсянникова ещё больше порадовали бы нас, если бы рассуждая о «плохишах губернаторах» Аксёнов предметно и пошагово рассказал о том, чем же он ЛИЧНО хорош на фоне ушедших Меняйло и Овсянникова по отношению к севастопольцам.

Чем их «осчастливил»? Кому помог и чем помог САМ, лично? Где? Когда?

Перед тем, как снова баллотироваться в депутаты – конкретно снова в «команду Чалого», а не в «команду севастопольцев» – было бы куда как пристойнее услышать или почитать его развёрнутый ОТЧЁТ о проделанной им работе «среди людей», а не общие фразы ни о чём конкретном.

В получасовом «вещании» Аксёнова конкретики «о людях» не прозвучало. Очередное бла-бла-бла про «законы, планы, баланс властей, серьёзные задачи, конституцию, перспективы, мусор, претворение в жизнь вопросов и бюджетов» и так далее, словно Аксёнова уже избрали в Заксобрание «претворять» и «планировать».

Аксёнов – «человек А.Чалого». И коль скоро «люди Чалого», в том числе и такие, как Аксёнов, да и сам А.Чалый, пребывают в ложной эйфории «очередной победы» над Кремлём «уходом их руками» очередного губернатора, то предстоящие выборы в Законодательное собрание города будут не борьбой кандидатов от разных партий или программ самовыдвиженцев между собой, а борьбой между теми, кто стремится превратить Севастополь в политически-финансовую кормушку и теми, кто для кого Севастополь неотъемлемая часть России.

«Вывод» же Балаклавы и Инкермана из «просто названия город» в уже юридический статус «города», но почему-то в составе(!) города(!) Севастополя и при всём при этом – со слов «специалиста» Аксёнова – с сохранением там и тут всего того же, что и было до «выведения» – фантасмагория!

Зачем же тогда ВООБЩЕ понадобился этот административно-территориальный карамболь с изменением статуса, если это изменение ничего ни для кого – со слов Аксёнова – не меняет!?

Мудрый Аксёнов-со-товарищи, сами того не замечая, превращают Севастополь в административную матрёшку – бац – и новый город из города выскочил!

Бац! – и скоро Флотское станет городом в городе Балаклаве. Если новый город – то свой и новый бюджет. И так далее…

Нет, всё они замечают, и всё они понимают, депутаты «чалисты». Потому что принцип управлять по схеме РАЗДЕЛЯЙ и ВЛАСТВУЙ – за тысячелетия не претерпел своего истинного содержания. Содержания насильственного приведения народонаселения в повиновение «своими людьми».

Сначала город-герой Севастополь покрошат в мелкий винегрет из «городов»: «балаклава», «инкерман», «радиогорка», «грэс», «сахарная головка» и так далее, а затем приберут их поодиночке к своим рукам ушлые ребята. И подготавливают им эти «плацдармы захвата» такие деятели, как депутат Аксёнов.

Сёла же Байдарской долины – вот-вот! – уже не сёла, где: пашут, сеют, обрезают виноградники и ухаживают за огромными садами или содержат многочисленные стада колхозно-совхозных овец и коров, а – чуть-чуть осталась! – только КОТТЕДЖНЫЕ посёлки «по богатому».

Байдарская долина сегодня это такая же «сельскохозяйственная» зона, как мыс Фиолент – космодром.

Где живёт Аксёнов?

Как сам говорит, живёт селе Широком, то есть – в Байдарской долине.

Кормится с огорода?

Куры, утки, гуси, свиньи, козы, коровы в хозяйстве – и на рынке молоком, мясом и щетиной торгует по выходным от дел депутатских? Да теперь ему ещё, как сельскому жителю – и льготы полагаются! Понимаю, человека – всё в скромный сельский домик под соломенной крышей.

Но не очень понимаю вот этот пассаж Аксёнова: «В сельской зоне самая большая проблема, это водоснабжение и канализование. В Байдарской долине, в которой находится водохранилище Чернореченское, из которого берёт воду весь Севастополь, некоторые сёла не имеют водоснабжения… Это не столько село Широкое, там более менее ситуация неплохая, а вот Гончарное и Резервное… там ситуация действительно близкая к катастрофической…».

А разве Гончарное и Резервное находятся не в Варнаутской долине, от которой до Байдарской – ехать и ехать?!

Человек, который слабо ориентируется на севастопольской местности¸ тем не менее, уверено создаёт на этой местности новые города и перемещается сёла на километры лёгким движением языка. Куда там старику Хоттабычу с такой же седой бородой до подобных чудес в исполнении Аксёнова!

Николай Жаров