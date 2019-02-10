Тревожные письма: волна «лжеминирования» докатилась до Крыма

1 февраля 2019     202
Тревожные письма: волна «лжеминирования» докатилась до Крыма

В январе по всей России прокатилась волна сообщений о «минировании» объектов с массовым пребыванием людей: школ, больниц, административных учреждений, торговых центров. В последний раз такая масштабная информационная диверсия произошла 11 сентября 2017 года. Тогда волна анонимных звонков и сообщений охватила 75 из 85 регионов страны. В этот раз ложные сигналы об угрозах взрывов также охватили большую часть России, в том числе Республику Крым и Севастополь.

Так, утром 30 января в адрес территориального Фонда обязательного медицинского страхования, расположенного в Симферополе, поступило письмо о том, что здание учреждения “заминировано”. Всех сотрудников эвакуировали около 12.30. Приехавшие на место специалисты обследовали помещения, но никаких взрывчатых веществ не обнаружили. Около 14.30 сотрудники смогли вернуться в здание и продолжить работу.

В Севастополе из-за сообщения о “минировании” эвакуировали учеников и персонал гимназий №1 и №8. На электронный почтовый ящик обоих заведений поступили все те же сигналы о “заложенной взрывчатке”. Из гимназии №8 оперативно эвакуировали 362 ребенка и 50 сотрудников учреждения, из гимназии №1 вывели 861 ученика и 61 сотрудника. Факт “минирования” учебных заведений не подтвердился.

Представители силовых ведомств региона пока не комментируют данную ситуацию.

В среду информация об угрозе взрыва послужила причиной эвакуации школ, больниц, административных зданий и торговых центров в Брянске, Липецке, Великом Новгороде.

Аналогичные сигналы получили около десяти образовательных учреждений Астраханской области. Им письма с сообщением об угрозе взрыва поступили на электронные ящики школ. В мэрии Архангельска также рассказали, что на электронные адреса школ поступают сообщения с угрозой теракта. В среду утром об аналогичной ситуации проинформировали и власти Мурманской области. Здание, где располагаются правительство области и мэрия города, было эвакуировано из-за угрозы взрыва.

В Саратове после данных сообщений эвакуировали людей из зданий местной администрации, областного министерства строительства и ЖКХ, торгового центра, бизнес-центра и всех городских больниц.

Кроме того, сообщения о “минировании” более 10 школ, больниц и административных зданий поступило в Тверь. Все люди из объектов эвакуированы. О поступающих угрозах рассказали и в Петрозаводске. В результате эвакуированы десять социальных учреждений города. В понедельник утром сотрудников администрации Петрозаводска также выводили из здания после информации о возможном взрыве. В МВД Карелии пояснили, что эта информация проверяется.

Из-за сообщений о “минировании” были эвакуированы учащиеся всех 39 школ города Шахты в Ростовской области.

В начале этой недели угрозы поступали в адрес учебных заведений, торговых центров, административных и социальных учреждений Южно-Сахалинска, Приморского края, Петропавловска-Камчатского, Самарской области, Пермского края, Удмуртии и Башкирии. В целом волна охватила более 70 объектов в 12 регионах страны.

К счастью, ни одно из сообщений о “минировании” не подтвердилось.

В Кремле рассчитывают, что спецслужбы раскроют стоящих за массовыми сообщениями о “минировании” в российских регионах.

“Это уже не первый день происходит, вы знаете, что волны имели место и в прошлом году. Это деяние наказуемое, и спецслужбы работают над этим. Хочется надеяться, что подобные действия, которые подлежат преследованию, будут раскрыты, (как — ред.) и человек, стоящий за этими провокационными действиями”, — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

 
crimea.ria.ru




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