Тренер по йоге из Крыма выиграла в лотерею миллион

24 января 2020     11
Тренер по йоге из Крыма выиграла в лотерею миллион

25 января, в России отмечают Татьянин день, известный также как День студента. Представительницам прекрасного пола с этим именем принято дарить подарки.

Татьяна Сирота из Крыма свой подарок от судьбы получила чуть раньше. По итогам 1317-го тиража «Русского лото» она выиграла 1 000 000 рублей.

Путешествуя по Адыгее, победительница зашла в магазин «Пятёрочка» за водой. На кассе увидела лотерейные билеты и купила себе один. Испытать удачу ей посоветовал отец — давний поклонник этого развлечения.

«Я отправила фотографию билета папе. Он смотрел розыгрыш по телевизору и сверял числа. После программы позвонил и сказал, что билет выигрышный. Вечером проверила результаты в интернете. Когда увидела миллион, от счастья по телу побежали мурашки», — вспоминает Татьяна.

На выигрыш крымчанка сделает ремонт в родительском доме, а себе купит автомобиль. Татьяна по профессии учитель математики, преподавала в школе. На протяжении 15 лет занималась йогой. Не так давно в корне поменяла образ жизни: окончила курсы и превратила хобби в любимую работу. Сейчас Татьяна инструктор по йоге.

Справка:

«Столото» — бренд крупнейшего в России распространителя государственных лотерей. Операторами государственных лотерей являются АО «ГСЛ» и ООО «Спортлото». Лотерейные продукты продаются во всех регионах РФ, а также в единственном в России лотерейном интернет-супермаркете www.stoloto.ru.



Пятница, 24 января 2020 г. 84

Источник: Портал Информер

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