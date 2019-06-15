Три ДТП с участием детей в Севастополе

Три дорожно-транспортных происшествия с детьми случились в Севастополе в течение одного дня. Во всех случаях несовершеннолетние были пешеходами. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД по Севастополю.

Днем на улице Пирогова 11-летняя девочка пересекала проезжую часть дороги на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал 69-летний водитель автомобиля «Митсубиси».

В вечернее время на улице Вакуленчука 9-летний мальчик перебегал проезжую часть дороги в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. На него произвел наезд 25-летний водитель автомобиля «Опель».

Ещё один эпизод произошёл в тот же день в селе Черноречье. Там ребёнку не потребовалось выходить из дома, чтобы стать жертвой водителя автомобиля.

«23-летний водитель иномарки, находясь в состоянии опьянения, совершил наезд на каменный забор, который в результате обрушился и нанес травмы 14-летнему подростку, находящемуся за забором во дворе своего дома», – сообщает пресс-служба ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать особые меры предосторожности в период летних каникул.