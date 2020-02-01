Три препарата для лечения коронавируса

1 февраля 2020     13
Три препарата для лечения коронавируса

Три лекарственных препарата с противовирусным механизмом действия попали во временные рекомендации для врачей, которые Минздрав России разослал в региональные органы исполнительной власти и медицинские учреждения в четверг. Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава России.

Минздрав России совместно с Роспотребнадзором РФ разработали временные методические рекомендации для медицинских работников по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, вызванных новым коронавирусом.

Рекомендации предназначены для врачей лечебно–профилактических учреждений инфекционного профиля, а также врачей–реаниматологов отделений интенсивной терапии инфекционного стационара, врачей первичного звена.

В рекомендациях содержится список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, в котором три препарата: Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета–1b.

В методических рекомендациях для врачей указана также дозировка и сроки лечения.
В документе также указано, что после излечения не исключается повторного заражения новым коронавирусом из–за отсутствия достаточной информации о вирусе.Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом 2019–nCoV пневмонии в конце декабря 2019 года в крупном городе Ухане. По последним данным, общее число заболевших в Китае — 11 тысяч 791 человек, умерли 259. Смертность в стране оценивается на уровне 2,5 процента.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для КНР и направила в страну специалистов.

Источник: Портал Информер

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