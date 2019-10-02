Три фразы, которые могут лишить россиян всех сбережений

2 октября 2019     8
Три фразы, которые могут лишить россиян всех сбережений

В МВД назвали три фразы, на которые ни  в коем случае нельзя реагировать, если вы не хотите потерять свои деньги.

Например, 30-летняя потерпевшая  рассказала, что разместила объявление о продаже детских вещей в интернете, после чего получила сообщение: «Пройдите по ссылке и обновите приложение».

В итоге с её счета списали 4 тысячи рублей. В банке женщине сообщили, что её телефон был заражен вирусом, который позволил мошенникам воспользоваться электронными сбережениями.
МВД  рекомендует не открывать сообщения, поступающие в виде смс или через различные мессенджеры, с неизвестных номеров. Не переходить по указанным в них ссылкам со словами «посмотри, там твое фото», «возможен обмен?», «вспомни, как мы провели время» и так далее, — предостерегают в пресс-службе.

Лучшее, что можно сделать с подобным предложением — удалить сообщение.


Среда, 2 октября 2019 г. 64

Источник: Портал Информер

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