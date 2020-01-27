Три человека погибли в ДТП в Крыму

Три человека погибли и ещё три пострадали в лобовом столкновении двух легковых автомобилей на трассе Симферополь-Джанкой в районе села Новоандреевка (Симферопольский район). Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

ДТП произошло вечером 26 января около 22:20 с участием автомобилей ВАЗ-21099 и Mitsubishi, авария на 627 км Симферополь-Алушта-Ялта.«В аварии на трассе возле Новоандреевки погибли три человека, ещё трое получили травмы различной степени тяжести. Сотрудниками 31 пожарно-спасательной части 1 ПСО ГУ МЧС России по Республике Крым с помощью специального аварийно–спасательного оборудования оперативно была проведена деблокация 3 пострадавших. Все они доставлены в 6-ю городскую больницу Симферополя», – сказали в пресс-службе.







Понедельник, 27 января 2020 г. 73

Источник: Портал Информер