Тройное ДТП на трассе Севастополь–Ялта

Накануне днём на трассе Севастополь–Ялта произошло тройное ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.

«По прибытию на место происшествия сотрудники МЧС установили, что водитель автомобиля «ВАЗ-2103» совершал обгон, не справился с управлением и касательно столкнулся с автомобилем Mitsubishi Carisma, а затем допустил лобовое столкновение с автомобилем Daewoo Lanos. В результате аварии пострадали четыре человека. Они были осмотрены сотрудниками медицинской службы, госпитализация не потребовалась», – отмечается в сообщении.

На месте аварии спасатели обеспечили пожарную безопасность, отключили клеммы аккумуляторной батареи, провели уборку обломков автомобиля с проезжей части.





Пятница, 20 сентября 2019 г. 182

Источник: Портал Информер