Трёхлетний ребенок из России отравился наркотиками на Ибице

В критическом состоянии после отравления наркотиками попала в больницу на Ибице трехлетняя девочка из России. Как пишет местная пресса, ребенок находится здесь вместе с родителями.

Они сообщили медикам, что таблетки, которыми, предположительно, отравилась их дочь, она нашла на полу в доме, где остановилась семья. При этом неизвестно, сколько их было.

Другое местное издание со ссылкой на правоохранителей пишет, что девочка, скорее всего, нашла наркотики на земле в детском парке, где была с мамой и братьями. В какой-то момент мать заметила, что её дочь подняла и положила в рот что-то оранжевое, а через несколько минут ей стало плохоЗа текущую неделю это уже второе отравление детей наркотиками — 17 июля в местную больницу доставили ребенка, отравившегося марихуаной. К счастью, его удалось спасти.