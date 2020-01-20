«Туристические» контракты подведомственного Тимофеевой предприятия продолжают удивлять

В Севастополе прошла стратегическая сессия государственного автономного предприятия (ГАУ) «Центр развития туризма». Курирует это государственное предприятие Главное управление культуры, ответственность за работу которого, в свою очередь, несет вице-губернатор Ольга Тимофеева. Тем не менее, на стратегической сессии Центра вместо Тимофеевой почему-то на пресс — подходы была заявлена заместитель Губернатора Мария Литовко, отвечающая за работу Департаментов экономического развития, сельского хозяйства и Управления ветеринарии. Складывается такое впечатление, будто и само развитие туризма, и контроль за вливаемыми в эту сферу бюджетными миллионами профильного вице-губернатора не волнуют. Тем временем, к работе организации накопилось немало вопросов, касающихся расходования бюджетных средств и заключения госконтрактов.

Государственные контракты, заключенные ГАУ Севастополя «Центр развития туризма» с поставщиками, продолжают удивлять. То организация выделяет миллионы рублей на рекламную кампанию в глянцевых изданиях, то тратит баснословные суммы на установку информационных щитов и табличек. Выделяет деньги на съемку и монтаж видероликов, которые никто так и не увидел. Организовывает «чудо-каток» в Артбухте за «чудо-деньги».

Вот и сейчас на официальном сайте Госзакупок появились весьма интересные документы, заказчиком в которых указано ГАУ Севастополя «Центр развития туризма». В закупке указано «оказание комплекса услуг по модернизации туристического интернет-портала г. Севастополя www.sevastrfvel.ru».

Цена договора составляет 769 300 рублей. Поставщик должен предоставить «услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения». Сумма, прямо сказать, немалая. Даже если речь идет о ПО и IT-сфере. И всё бы ничего, да вот только сам туристический портал, указанный в закупке, не работает.

Еще одна закупка касается Большой Севастопольской тропы. Ее основные маршруты хотят обследовать на наличие взрывоопасных предметов.

«Выполнить работы по техническому обследованию местности на наличие взрывоопасных предметов на основных маршрутах Большой Севастопольской тропы», — сказано в договоре. Его цена составляет 1 114 710 рублей.

Удивляет тот факт, что официально Большую Севастопольскую тропу для активного туризма запустили несколько лет назад. Список восьми участков маршрута был утвержден постановлением Правительства города еще в 2015 году. Здесь проводили фестивали, прокладывали новые маршруты и устанавливали информационные щиты для навигации. И вот неожиданно, в ноябре 2019 года, тропу решили проверить на наличие взрывоопасных предметов!

Обе эти закупки заключены с единственным поставщиком. «Центр развития туризма» просто указывает вид работ и сумму. На сайте госзакупок он не называет ни победителя, ни какие ему предстоит сделать работы и в каком объеме, также не прилагает техническую документацию. Из-за этого невозможно оценить ни подрядчика, ни техзадание, ни документы. Кому и за какие именно услуги уходят бюджетные деньги, узнать просто невозможно. И таких закупок не одна и не две: «Центр развития туризма» занимается этим регулярно.

Так, в прошлом году организация закупила у единственного поставщика «оказание услуг по административному сопровождению, фотосъемке пресс-туров и приобретению входных билетов по объектам посещения в целях презентации туристического потенциала города Севастополя». Победитель получил 831 тысячу рублей.

Кто победитель? Неизвестно. В чем заключалась его работа? Не указано. Сколько человек воспользовались этой услугой, и пользовались ли вообще? Не знает никто. Известен только срок исполнения – с 23 августа по 31 декабря 2019 года.

Таких закупок «Центра развития туризма» с неизвестными поставщиками на официальных порталах ГосЗатраты и в Единой информационной системе в сфере закупок – сотни. Суммы договоров исчисляются сотнями тысяч и миллионами рублей, а данные о фирмах, традиционно, скрыты.

При этом функции и полномочия учредителя ГАУ «Центр развития туризма» осуществляет Главное управление культуры города Севастополя. А работу Управления культуры, в свою очередь, координирует и контролирует вице-губернатор Ольга Тимофеева. Выходит, что уже за спиной верной «чалистки» Тимофеевой Центр продолжает «осваивать» исключительно по своему усмотрению бюджетные миллионы.

Почему продолжает? Потому что по-прежнему возглавляющая Центр Валерия Бровцына, получившая должность в этом госучреждении при губернаторе Овсянникове, уже была замечена в проведении весьма странных закупок у единственных поставщиков.

Как ранее писал Форпост-Севастополь, осенью 2018 года учреждение проводило фестиваль «Большая Севастопольская тропа – 2018». Для его освещения были заказаны услуги по фотосъемке фестиваля за 148 000 руб, а также по съемке и монтажу четырех видеороликов за 1 420 000 руб. В первом случае контракт был заключен с поставщиком Кузьменко Игорем Григорьевичем. В итоге после проведения фестиваля на сайте организации появилось более ста репортажных фотографий с мероприятия. Однако поиск автора снимков не дал результатов. Фотографа с именем Игорь Кузьменко не удалось найти ни в соцсетях, ни в базе местных профессиональных фотографов, ни на каких-либо других площадках, где можно было бы ознакомиться с его предыдущими работами, а главное – с расценками. То есть, возможно, ГАУ «Центр развития туризма» заплатило 148 тысяч рублей за сто фотографий человеку, который к профессиональной фотографии не имеет никакого отношения.

А вот с оказанием услуг по съемке и монтажу четырех видеороликов с Фестиваля у Центра развития туризма, видимо, возникли трудности. Контракт должен был быть исполнен в середине декабря 2018 года. На производство четырех роликов было выделено почти полтора миллиона рублей, однако до сих пор нет ни одного видеорепортажа об этом событии. Видеороликов не было ни на официальном сайте Центра развития туризма, ни на портале Большой Севастопольской тропы. В официальной группе Центра в соцсети «ВКонтакте» вместо полноценных авторских роликов размещены видео о фестивале, сделанные местными телеканалами.

Факт остается фактом: деньги на четыре ролика были выделены и освоены, но самих роликов нигде нет. Конечно, можно допустить вариант, что видео было опубликовано на каких-то закрытых площадках, но тогда вполне логичным будет вопрос: а зачем? К сожалению, напрашивается неутешительный вердикт: возможно, ролики за полтора миллиона просто не были сделаны.

Неудивительно, что при проверке деятельности «Центра развития туризма» в 2018 году были выявлены факты незаконного и неэффективного использования городского бюджета. К таким выводам пришла Контрольно-счетная палата Севастополя. Так, выяснилось, что Центру не удалось реализовать в полном объеме запланированные мероприятия. Кроме того, проверка показала, что почти половина (21,8 млн рублей) из израсходованных в 2017 году 57,2 млн были использованы с нарушением законодательства.

При использовании средств субсидии на иные цели Центр развития туризма причинил ущерб бюджету Севастополя на общую сумму 280,4 тысячи рублей: 264 тысячи было потрачено на сбор информации для аннотационных стендов основной нити горного маршрута «Большая севастопольская тропа», а 15,9 тысячи рублей просто пропали — исчезли строительные материалы для изготовления подиумной конструкции.

Центр развития туризма пытался оспорить акт ревизии КСП в Арбитражном суде. Однако в суде Бровцыной резонно отказали.

Но, видимо, даже ревизия Контрольно-счетной палаты не помогла Бровцыной понять, что пора бы умерить свои аппетиты. Количество контрактов «Центра развития туризма» растет, их стоимость с каждым годом становится все больше. Общие суммы договоров увеличиваются в прогрессии: 2017 год – 41 млн рублей, 2018 – 172 млн, 2019 – 274 млн. И поскольку персональную ответственность за деятельность «Центра развития туризма» несет не только Бровцына, но и курирующая сферу культуры Ольга Тимофеева, вполне логичным остается вопрос: куда смотрит вице-губернатор?

Почему позволяет Центру бесконтрольно тратить бюджетные деньги, не инициирует проверки и не требует отчетов? Складывается впечатление, будто Тимофеева делает вид, что к работе Центра развития туризма она вообще не имеет никакого отношения. Игнорирование его стратегической сессии доказывает это предположение еще больше. Уж не из-за того ли это происходит, что вице-губернатор может знать о «схемах» этой организации?

Форпост-Севастополь.ru

Источник: Портал Информер