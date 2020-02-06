Туристка, которую эвакуировали из Китая в Тюмень, рассказала о перелёте в самолете с ведром вместо туалета (ВИДЕО)

Жительница Благовещенска поделилась в соцсетях, как россиян эвакуировали из Китая. По её словам, перелет с учетом двухчасовой дозаправки в Улан-Удэ занял 13 часов.

Эвакуировали не на пассажирском, а на военном самолете.

«Что такое военный самолет? В самолете четыре ряда, и вдоль рядов размещаются люди. И в таком положении мы летели на протяжении 13 часов», — сообщила девушка

В полете постоянно мерили температуру и меняли маски, но почему-то не дали одеяла, хотя на борту было холодно. И только после приземления в Тюмени, когда телеканал «Звезда» уже взял у прилетевших интервью, стало известно, что одеяла в самолете всё же есть.

«Когда мы стали говорить, что нам холодно, мы замерзли, нам выдали покрывала. Мы закутались и сидели, пока нас не выпустят», — рассказала она.

Также она сообщила, что все 13 часов люди летели фактически без туалета.

«У нас был импровизированный туалет. Что это такое? Это когда ведро обычное, без смыва, и сверху палатка. И оно еще наполняется постоянно. В общем, зрелище не для слабонервных. Я старалась туда не ходить по возможности. После первого раза мне хватило эмоций надолго»

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Напомним, сегодня в Тюмень доставили 144 гражданина России и стран СНГ, накануне эвакуированных из китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса 2019nCoV.

Рейс Ил-76 вылетел из Китая после 23 часов ещё 4 февраля. Планировалось, что с учетом дозаправки на Дальнем Востоке самолет прилетит в Тюмень через семь часов — в 6 утра, но прилет несколько раз откладывали.

Уже с 5 утра на подъезде к аэропорту дежурили семь экипажей ДПС, гражданские машины полиции и вооруженных сил РФ.

Прилетевших осматривали врачи, в том числе им измеряли температуру. Проводили дополнительные обследования и пилотам Ил-76

В посольстве РФ ранее заявили, что в Хубэе находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. Но эвакуируют всего 144 человека, десять из них — граждане Белоруссии, трое — Казахстана, один — Армении и один — Украины.

Около 50 россиян не захотели возвращаться на родину.

Источник: Портал Информер