Туристов в Севастополе стало больше

5 сентября 2019     13
Туристов в Севастополе стало больше

Более 418 тыс. туристов посетило Севастополь с начала года, что на 18,5% больше аналогичного периода прошлого года. В 2018 году с января по август включительно город принял 340,8 тыс. путешественников.

На экскурсиях в город-герое в этом году побывало 1 млн 230 тыс. человек.

Летом более 40% туристов приезжают в Севастополь на пять суток, 25% людей останавливается на 4 дня, 27% – на три ночи и 8% гостят в городе два дня.

Рост турпотока позволяет увеличить и доходы города. Так, например, гостиницы и общепит в этом году внесли в городской бюджет уже 173 миллиона рублей – это на 18% больше прошлогодних показателей.

Напомним, в праздновании дня ВМФ в этом году в Севастополе приняло участие более 200 тысяч человек, юбилейное байк-шоу «Тень Вавилона» в это году посетило 70 тыс., гостями ZB-Feft стали 30 тыс., и более 15 тыс. человек приняли участие в фестивале экстремальных видов спорта Х-Fest.


Четверг, 5 сентября 2019 г. 310

Источник: Портал Информер

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