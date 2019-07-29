Туристы оставили в Крыму более 1,4 миллиардов

Бюджет Крыма с начала года получил от туристической отрасли в виде налогов более 1,4 млрд рублей. Об этом доложил глава Крыма Сергей Аксёнов председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

«Основным источником доходов в летний период является курортный сезон. По данным на сегодняшнюю дату в Крыму отдохнуло 3,3 млн туристов, что на 11% превышает показатели прошлого года. Прямых налоговых поступлений в бюджет Республики Крым мы получили 1,46 млрд рублей (от отрасли), что на 25% выше прошлогодних показателей», – заявил крымский лидер. Аксёнов уточнил, что по итогам первого полугодия 2019 бюджет Крыма, как и муниципальные бюджеты, исполнены с профицитом: «По итогам первого полугодия республиканский бюджет исполнен профицитом в 42 млн рублей. Общий объем средств, потупивших в бюджет республики, 75 млрд рублей. Это 45% от годового плана. Бюджеты муниципальных образований тоже выполнены по итогам первого полугодия с профицитом, общий объем поступивших средств – 22 млрд рублей, из них профицит – 1,2 млрд рублей. Это для нас – определенная динамика».









Понедельник, 29 июля 2019 г. 81

Источник: Портал Информер