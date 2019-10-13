Турки оценили Поклонскую

Заместитель председателя комитета по международным делам Наталья Поклонская принимает участие в международном мероприятии в Стамбуле – Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.
На открытии выступил Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин с речью, которая получила единодушную поддержку глав парламентов стран-участников.
Одной из задач борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком является формирование единого правового пространства противодействия таким проявлениям.
Как заявила Наталья Поклонская, необходимо противостоять внешним вызовам и наглому вмешательству в суверенные дела государств, а также вносить конкретный вклад в развитие законодательства в данной сфере, не допустив распространения терроризма – наибольшего зла, с которым сталкивается человечество в настоящее времяНу а затем на приветственном ужине в Стамбуле состоялось выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Тёплый приём, радушное гостеприимство, рукопожатие Президента – именно так нас встретила Турция», – написала Поклонская в социальных сетях.
Воскресенье, 13 октября 2019 г. 522
Источник: Портал Информер