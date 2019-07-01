Турпоток в Севастополь вырос на 23 %

1 июля 2019     20
Турпоток в Севастополь вырос на 23 %

По итогам июня, турпоток в Севастополе вырос на 23 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если в 2018 году, с января по июнь включительно, город посетило 154 тыс. человек, то за аналогичный период 2019 года Севастополь принял 191 тыс. гостей.

Примечательно, что на 27 % выросли и налоговые поступления в городской бюджет от деятельности гостиниц и заведений общепита. За первое полугодие 2019 эта сумма составила 114 млн 218 тыс. рублей, тогда как в прошлом году поступления за аналогичный период составили чуть более 95 млн рублей.

По данным управления развития туристической индустрии, в летний период гости города предпочитают останавливаться на Северной стороне и мысе Фиолент. Как показывают данные статистики, лишь 17% туристов приезжают в Севастополь на два дня, на 3 дня в городе останавливается 25 % гостей, на 4 дня – 21 % на пять и более дней – 37 %.

Самыми посещаемыми музеями – Херсонес Таврический, Панорама. 

Источник: Портал Информер

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