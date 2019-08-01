Тысяча жителей Севастополя увидят спектакль «Грифон» бесплатно

По многочисленным просьбам севастопольцев 3 и 4 августа пройдут специализированные бесплатные показы спектакля «Грифон» на оборудованной четырехчастной сцене в Херсонесе Таврическом.

1000 пригласительных билетов на премьерные показы выделил Фонд «Моя история» общественным и другим организациям Севастополя, среди которых Центр севастопольских инициатив, Департамент труда и социальной зашиты населения города, Функциональное подразделение «Общество Опора» Севастопольской региональной организации «Всероссийское общество инвалидов», Черноморский флот, Севастопольское благочиние, волонтерские и ветеранские организации.

Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены особые удобные места в первом ряду, а все ступени амфитеатра будут маркированы специальными метками для безопасного использования в темное время суток.

«Несмотря на колоссальный масштаб спектакля «Грифон» мы не ставили перед собой цель получить коммерческую выгоду. Мы не ставили перед собой цель хотя бы частично окупить затраты, потому что основная задача фонда «Моя история» – это сохранение культурного наследия и популяризация истории через такие необычные и увлекательные форматы, как мультимедийный театр.

На каждый показ выделена большая квота для социальных организаций Севастополя. Весь состав организаторов и актеров в эти дни выйдет на площадку, чтобы как можно больше людей, по тем или иным причинам не имеющие возможность попасть на спектакль, смогли увидеть его и проникнуться историей Херсонеса», – сообщил председатель фонда поддержки гуманитарных наук «Моя История» Иван Есин.

Российский театральный критик Марина Шимандина назвала спектакль «Грифон» настоящим шоу европейского уровня, которое при этом содержательно и имеет под собой историческую подоплеку.

В основе спектакля – 6 исторических эпох города Херсонеса, по которым зрителей сквозь время проносит могущественный Грифон. Он идет около 2 часов!

Севастопольцы вместе с актерами проживут самые знаковые и порой трагические периоды жизни древних Херсонеситов.

В спектакле задействовано около 100 артистов, среди которых не только драматические актеры, но и акробаты, балетная труппа и даже профессиональные каскадеры, которые выполняют сложные акробатические трюки. По признанию постановщиков, в процессе репетиций некоторые эпизоды даже пришлось исключить из спектакля ради безопасности участников.

Организаторы рассчитывают, что спектакль станет для горожан большим культурным событием.

Напомним, что с 27 июля и до конца сентября каждую субботу будут проходить показы спектакля нового формата «Грифон» на новой сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».





Четверг, 1 августа 2019 г. 618

Источник: Портал Информер