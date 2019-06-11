Убийство в Симферополе

СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в посёлке Аграрное под Симферополем. По данным ведомства, преступник использовал огнестрельное оружие.

«По данным следствия, в ночь с 9 на 10 июня 2019 года в поселке Аграрное городского округа Симферополь неустановленным лицом с использованием огнестрельного оружия был произведен выстрел в мужчину 1958 года рождения, от которого он спустя непродолжительное время скончался в больнице города Симферополя», – сообщили в Главном управлении СКР по Крыму.

По данным очевидцев, погибший, в момент стрельбы находился в автомобиле.

«Утром на месте уже работали сотрудники правоохранительных органов. Там же находился чёрный минивэн Opel с отверстиями в лобовом стекле. Вероятно, это были следы от огнестрельного оружия», – рассказал СМИ один из очевидцев.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ – убийство. Сотрудники СК совместно с МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению. Имя убитого и другие подробности произошедшего не разглашаются.