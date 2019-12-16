Убийца сотрудника МЧС Крыма предстанет перед судом

16 декабря 2019     19
Убийца сотрудника МЧС Крыма предстанет перед судом

Сотрудники управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю расследовали уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Евпатории. Он обвиняется в убийстве сотрудника МЧС в ходе уличного конфликта, которое совершил в состоянии опьянения. Сотрудник спасательного ведомства пытался урегулировать конфликт.

«Нетрезвый оппонент в ответ нанес ножом удар в предплечье, после чего скрылся. Пострадавший сел в собственный автомобиль и начал движение, чтобы добраться до больницы, однако спустя несколько минут скончался от ранения, не совместимого с жизнью», – сообщает пресс-служба управления.

Злоумышленник был задержан по горячим следам. Подозреваемый дал признательные показания, а в рамках следственного эксперимента показал и рассказал, как совершил преступление. Ранее он был судим 8 раз за совершение различных преступлений.

Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в ночь 16 августа был убит начальник отделения надзорной деятельности по городу Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Республике Крым Ярослав Мамаенко.

По предварительным данным, трагедия произошла в результате бытовой ссоры. 



Понедельник, 16 декабря 2019 г. 993

Источник: Портал Информер

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