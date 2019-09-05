«Убирайте все, что вам мешает»! Развожаев, кто-то вас подставляет?

На редакционную почту «ИНФОРМЕРа» поступило сообщение от неравнодушных жителей Севастополя. К своему письму они прикрепили фотографии.

«Беспредел и вредительство на улице Рабочая! Разрушение благоустроенной территории, строительство дороги там, где раньше был парк и пешеходная зона, вырубка роз и можжевельников – бесконтрольная! Рабочие нерусские. Они делают вид, что не понимают, чего от них хотят! Помогите остановить беспредел!



По ул. Рабочая ведутся работы по замене бордюров. Заказчик и исполнитель неизвестны, так как паспорт объекта отсутствует. (Есть паспорт объекта по ремонту а/д ул. Корабельная и постройке котельной по ул. Розы Люксембург).

Разговор с рабочими ничего не дал. Объяснить, зачем они выкорчёвывают и подкапывают розы, они не смогли. Сказали только, что заказчика они не знают, а их непосредственный начальник бывает крайне редко.

Но добро на всё это безобразие дал именно он, так как, оправдывая свои действия, рабочие заявили, что им было сказано: «Убирайте всё, что вам мешает!» Вот они и убрали большую часть розария и несколько можжевельников.

К тому же, рабочие не смогли объяснить, куда они справляют естественные нужды. Но жители района точно знают куда, так как в сквере возле культурного комплекса «Корабел» после начала «благоустройства» не то, что стало невозможно гулять с детьми, но и просто, проходя мимо, необходимо закрывать нос.

Никаких биотуалетов с начала строительства ни одного из объектов не наблюдалось, общественных туалетов в этом районе нет. Зато есть сорокоградусная жара и полная антисанитария.

Ужас в том, что не ясно, кто несёт ответственность за всё это безобразие? Где искать защиты? Как уберечь тот последний оазис зелени на ул. Рабочая, где растут ещё 5 можжевельника и куда уже планомерно подбирается бригада благодетелей.

Возмущённые жители окрестных домов».

Редакция «ИНФОРМЕРа» просит врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева разобраться в этой ситуации и выяснить, может, кто-то его подставляет…

Источник: Портал Информер