Уважаемые моряки!

28 июля 2019     15
Уважаемые моряки!

Уважаемые моряки! Искренне поздравляю вас с Днём ВМФ России!

Для меня, как и для каждого жителя города-героя, этот праздник является особенным. Ведь Севастополь и флот есть единое целое.

В этот праздничный для всех севастопольцев день хочу поздравить личный состав Черноморского флота и ВМФ России с Днём ВМФ! Пожелать всем морякам крепкого морского здоровья, стойкости духа, успеха в преодолении трудностей и невзгод. Попутного вам ветра и верного курса.

П.С. Нахимов когда-то сказал: «Деятельность – великое дело. У нее одной благодетельные последствия. Остальное все – тлен».

Для меня, как для человека, служившего на флоте, и депутата района, названного в честь великого русского адмирала, эти слова являются девизом, по которому живу и работаю.

С уважением,

кандидат в депутаты
Законодательного собрания Севастополя
по округу № 7
Александр Брыжак


Воскресенье, 28 июля 2019 г. 33

Источник: Портал Информер

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