Уважаемый Сергей Владимирович, с юбилеем!

Как отмечают коллеги Сергея Сологуба из Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации, ассоциации предприятий морской индустрии «Морколлегия Информ», именно благодаря имениннику в составе Научно-экспертного совета была создана и эффективно действует на протяжении пяти лет секция по развитию морского яхтенного туризма и строительству марин в Российской Федерации.

«Ваш личный вклад в работу Морской коллегии отразился не только в плодотворной деятельности секции, но и в создании и обеспечении плодотворной деятельности портала Морской коллегии marine.gov.ru, и это является ярким подтверждением искреннего бескорыстия Вашей морской души.–>

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Уверены, что истоки Вашего энтузиазма и трепетного отношения к Российскому флоту были заложены еще в ранней юности: в севастопольских школе № 7 и детской морской флотилии, Одесском мореходном училище, а затем – в Новороссийском высшем инженерном морском училище. Восхищает Ваша безграничная преданность Севастополю и Крыму!–>

Благодарим Вас за поддержку почина севастопольцев по строительству легендарного брига «Меркурий»», — говорят его единомышленники.