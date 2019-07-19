Уважаемый Сергей Владимирович, с юбилеем!

Творческий коллектив «ИНФОРМЕРа» поздравляет с 50-летним юбилеем члена Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации Сергея Владимировича Сологуба.
Желаем нескончаемого запаса сил и мужества, неугасаемого оптимизма и крепкого здоровья, невероятного счастья и достатка, неоспоримых побед и достижений, неожиданных сюрпризов и везений, несомненного счастья и любви. Пусть рядом всегда будут те, кто поддержит, а в жизни всегда всё складывается так, как надо. Бравых сил и крепких нервов, успехов и всего самого наилучшего.
Как отмечают коллеги Сергея Сологуба из Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации, ассоциации предприятий морской индустрии «Морколлегия Информ», именно благодаря имениннику в составе Научно-экспертного совета была создана и эффективно действует на протяжении пяти лет секция по развитию морского яхтенного туризма и строительству марин в Российской Федерации.
«Ваш личный вклад в работу Морской коллегии отразился не только в плодотворной деятельности секции, но и в создании и обеспечении плодотворной деятельности портала Морской коллегии marine.gov.ru, и это является ярким подтверждением искреннего бескорыстия Вашей морской души.–>
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Уверены, что истоки Вашего энтузиазма и трепетного отношения к Российскому флоту были заложены еще в ранней юности: в севастопольских школе № 7 и детской морской флотилии, Одесском мореходном училище, а затем – в Новороссийском высшем инженерном морском училище. Восхищает Ваша безграничная преданность Севастополю и Крыму!–>
Благодарим Вас за поддержку почина севастопольцев по строительству легендарного брига «Меркурий»», — говорят его единомышленники.
С днём рождения!
Биография:
Дата рождения: 19.07.1969 года.
Учеба:
Выпускник Севастопольской средней школа №7.
Выпускник Севастопольской детской морской флотилии.
Выпускник Одесского Мореходного училища, Министерства Морского Флота. (ОМУ ММФ).
Повышение квалификации:
Новороссийское Высшее Инженерное Морское училище (НВИМУ).
Аспирант Морской Академии Ллойда при Лондонском Государственном университете (Морское и Международное право).
Защитил диссертацию к.ю.н в Российском Университете дружбы народов (РУДН) на тему: «Конституционно-правовое регулирование статуса политических партий в Российской Федерации».
Член Научно Экспертного Совета, Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации. Руководитель секции по развитию яхтенного туризма в России.
Председатель попечительского совета Федерации айкидо России.
Советник председателя Центрального Совета ВОСВОД по Южному Федеральному округу.
Грамоты и награды:
Грамота за содействие в организации и проведении регаты на призы Командующего Черноморским флотом РФ, 2015г. (Командующий Черноморским флотом).
Медаль за подготовку и проведение референдума о воссоединении с Россией.
Благодарность Президента Федерации Парусного Спорта Севастополя.за вклад и развитие парусного спорта России, 2015г.
Диплом за активное участие в развитии российского морского бизнеса в 2014 году.
Медаль за обеспечение мира и безопасности на Черном море (Министерство обороны РФ).
Памятный знак «75 лет службе вспомогательного флота».
Место работы:
Научно-Экспертный Совет, Морской Коллегии при Правительстве РФ, руководитель секции.
Помощник Депутата Ф.А. Клинцевича, Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации.
Коммерческий директор управляющей компании ГТЦ ОАО «ГАЗПРОМ».
ООО «СВОД Интернешнл» Управление и эксплуатация первого Олимпийского объекта и комплекса г.Сочи.
Вице-президент ЗАО «Генеральная инвестиционная корпорация».
Черноморское Морское Пароходство.
Отличительные качества:
Профессиональный английский язык. Энергичен, честен, коммуникабелен, командный игрок.
Источник: Портал Информер
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