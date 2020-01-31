Уволенная главой Крыма чиновница не собирается сдаваться

31 января 2020     6
Уволенная главой Крыма чиновница не собирается сдаваться

Председателя Керченского горсовета Мая Хужина не собирается сдавать депутатский мандат. 

«Отозвала (заявление об отставке), да. Меня народ выбирал, и я – слуга народа. Я буду делать так, как моим избирателям удобно. А мои избиратели написали мне, в мою защиту, смски, звонки вчера не прекращались. Люди пишут: «пожалуйста, не уходите, мы не хотим, за четыре месяца мы увидели какие-то сдвиги в Керчи». Поэтому я буду слушать пока своих избирателей. Если партия настоит на (отставке), значит, я, как законопослушный партиец, выполню волю партии. Но это не говорит о том, что я уйду из депутатов и еще откуда-то», – заявила Хужина Крыминформу. 

Также добавила, что блокадники, которых она посетила, позвонили и выразили свою поддержку: «Мой дед, который погиб в Венгрии, был бы очень рад видеть меня в своем доме накормленную, хорошо живущую и хорошо одетую. Он за это воевал – чтобы я жила достойно. Если Москва и Питер этого не понимает – это их проблемы. Если моя куртка, которая на рынке стоит не больше восьми или семи тысяч, для них такой фурор, то это тоже их проблема. Я в чем ходила, так и буду ходить, и менять свой гардероб ради каких-то непонятных людей я не буду».

По её словам, в настоящее время она продолжает работу: «В 12 часов я должна поехать к блокаднице своей, которой я 27 числа обещала привезти инвалидную коляску. Вот я дальше буду работать так».

Ранее глава Керченского городского совета Мая Хужина написала на своей странице в Facebook пост о поздравлении блокадницы и разместила фотографии, на которых чиновницы и депутаты пришли к ветеранам, сфотографировались с ними и подарили хлебобулочные изделия. Фото облетело социальные сети, вызвало бурю возмущения и недоумения у крымчан, а потом и жителей всей России.

После этого глава Крыма Сергей Аксёнов заявил следующее: «Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жесткие меры. Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии «Единая Россия». Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо! Завтра в течение дня Государственный Совет Республики Крым проведет служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в мероприятии».

 



Пятница, 31 января 2020 г. 112

Источник: Портал Информер

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