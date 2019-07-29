Уволенный Зеленским Чалый рассказал о военной помощи от США

Об этом заявил уволенный президентом Украины Владимиром Зеленским посол Украины в США Валерий Чалый.

Сейчас Киев отрабатывает контракт на закупку крупной партии летального оружия в США. Контракт может быть реализован еще в текущем, 2019 году, добавил дипломат.

«Чтобы пройти этот путь, нужно было сделать важные шаги, например, открыть возможность прямой закупки вооружений Министерством обороны за рубежом, в первую очередь в США. Почему я говорю “в первую очередь”, потому что 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за четыре года, поступило из Соединенных Штатов», — подчеркнул Чалый.





Понедельник, 29 июля 2019 г. 18

Источник: Портал Информер