Уголовное дело земельного чиновника Севастополя передано в суд

16 декабря 2019     20
Уголовное дело земельного чиновника Севастополя передано в суд

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту получения взятки заместителем директора департамента – начальника Управления земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям Сергеем Прямковым. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в Крыму и Севастополе.

«21 сентября в одном из кафе города посредник получил от председателя товарищества денежные средства в размере 1 миллиона рублей, из которых 500 тысяч намеревался передать чиновнику, а остальные присвоить себе. Однако посредник был лишен реальной возможности передать полученные деньги чиновнику, так как преступные действия были пресечены сотрудниками УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю», – рассказали в региональном управлении Следкома.

23 сентября стало известно о задержании чиновника департамента по имущественным и земельным отношениям правительства Севастополя.

На следующий день пресс-служба Управления Министерства внутренних дел РФ по Севастополю оповестили о том, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю пресекли незаконную деятельность должностного лица, якобы получившего незаконное денежное вознаграждение в размере 500 000 рублей. Отмечалось что, мол, указанную сумму он требовал за согласование акта границ земельного участка одного из товариществ собственников недвижимости.

Правительство Севастополя на сообщение о задержании земельного чиновника отреагировало следующим образом: «Правительство Севастополя в своей работе придерживается принципа нулевой терпимости к любым формам и фактам проявления коррупции. Органами государственной власти проводится активная работа по оптимизации, прозрачности государственных услуг и контролю расходования бюджетных средств. В настоящее время со стороны правительства Севастополя оказывается всестороннее и оперативное содействие правоохранительным органам в расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении начальника Управления земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя. Правительство Севастополя рассчитывает на объективное расследование данного дела».

25 сентября на официальном сайте прокуратуры Севастополя появилась информация о заключении под стражу заместителя директора департамента-начальника Управления земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям Сергея Прямкова.

Пресс-служба надзорного ведомства уточнила, что государственный служащий обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Следственное управление СК РФ по Севастополю возбудило в отношении Прямкова уголовное дело и начало расследование.

О деле Прямкова «ИНФОРМЕР» рассказывал подробно. 

 

 

 



Понедельник, 16 декабря 2019 г. 387

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Керчи открыли памятник древнерусскому князю Глебу
В Керчи открыли памятник древнерусскому князю Глебу

Памятник древнерусским деятелям X–XI веков князю Глебу и игумену Никону открыли15 декабря, в Керчи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Керчи. Памятник находится в …


Рогозин собирается построить лифт на луну
Рогозин собирается построить лифт на луну

Россия собирается создать универсальный посадочный модуль на Луну. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Мы создадим универсальный лифт, который с …


В Крыму прошли боевые учения с участием флота и авиации
В Крыму прошли боевые учения с участием флота и авиации

Экипаж ракетного корабля провёл учебный бой с береговым противокорабельным ракетным комплексом «Бастион» и самолётами СУ-24М и Су-27. В ходе мероприятий …


Севастопольские боксёры заняли призовые места на кубке командующего ЧФ
Севастопольские боксёры заняли призовые места на кубке командующего ЧФ

В Севастополе прошёл турнир по боксу на кубок командующего Черноморским флотом. В нем приняли участие более 30 военнослужащих из города-героя, …


В РЖД отреагировали на идею о создании курилок в поездах
В РЖД отреагировали на идею о создании курилок в поездах

РЖД в ближайшее время не планирует создавать в поездах курилки или выделять под них отдельные помещения. Об этом заявил замгендиректора …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты