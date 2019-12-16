Уголовное дело земельного чиновника Севастополя передано в суд

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту получения взятки заместителем директора департамента – начальника Управления земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям Сергеем Прямковым. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в Крыму и Севастополе.

«21 сентября в одном из кафе города посредник получил от председателя товарищества денежные средства в размере 1 миллиона рублей, из которых 500 тысяч намеревался передать чиновнику, а остальные присвоить себе. Однако посредник был лишен реальной возможности передать полученные деньги чиновнику, так как преступные действия были пресечены сотрудниками УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю», – рассказали в региональном управлении Следкома.

23 сентября стало известно о задержании чиновника департамента по имущественным и земельным отношениям правительства Севастополя.

На следующий день пресс-служба Управления Министерства внутренних дел РФ по Севастополю оповестили о том, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю пресекли незаконную деятельность должностного лица, якобы получившего незаконное денежное вознаграждение в размере 500 000 рублей. Отмечалось что, мол, указанную сумму он требовал за согласование акта границ земельного участка одного из товариществ собственников недвижимости.

Правительство Севастополя на сообщение о задержании земельного чиновника отреагировало следующим образом: «Правительство Севастополя в своей работе придерживается принципа нулевой терпимости к любым формам и фактам проявления коррупции. Органами государственной власти проводится активная работа по оптимизации, прозрачности государственных услуг и контролю расходования бюджетных средств. В настоящее время со стороны правительства Севастополя оказывается всестороннее и оперативное содействие правоохранительным органам в расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении начальника Управления земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя. Правительство Севастополя рассчитывает на объективное расследование данного дела».

25 сентября на официальном сайте прокуратуры Севастополя появилась информация о заключении под стражу заместителя директора департамента-начальника Управления земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям Сергея Прямкова.

Пресс-служба надзорного ведомства уточнила, что государственный служащий обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Следственное управление СК РФ по Севастополю возбудило в отношении Прямкова уголовное дело и начало расследование.

О деле Прямкова «ИНФОРМЕР» рассказывал подробно.







Понедельник, 16 декабря 2019 г. 387

Источник: Портал Информер