Удивительные памятники древних эпох Крыма

В Крыму сохранились удивительные памятники древних эпох, открытые археологами. Это – крымские петроглифы. Вот только не всегда у путников получается до них добраться без помощи инструктора.

Скрыты древние рисунки от постороннего взора в пещерах и гротах, иногда в труднодоступных местах на скалах. Один из таких петроглифов под названием «Космонавт» заинтересовал нашу туристическую группу, мы отправились в путь.

Стартовали в гору из Каралезской долины через село Красный Мак. Раньше этот населенный пункт назывался «Большой Каралез» по названию долины, в которой находится. После Великой Отечественной войны село переименовали. Красный Мак окружают причудливой формы горы: с одной стороны они похожи на столбы или пальцы. Говорят, что их 14, но мы насчитали гораздо больше.

После математических головоломок наша туристическая группа отправилась на гору Бурун-Кая, называемую во всех путеводителях Утюгом.

И, действительно, гора напоминает форму знакомого бытового прибора. Каких только необычных удивительных и забавных названий не услышишь в Крыму! Есть и Черепаха, и Крокодил, и Лягушка.

Но мы целенаправленно шли к нашей цели – на Утюг. В окрестностях горы открывались потрясающие виды на соседние скалы, благоухающий хвоей лес и бескрайние равнины.

Омрачила впечатление картина варварски уничтоженных можжевеловых деревьев. К слову сказать, она часто возникает на тех или иных туристических маршрутах. Где лесники и представители Росприроднадзора?

Во всяком случае, на протяжении многих-многих лет в выходные дни никто из ответственных лиц не встретился нам в лесах и на равнинах.

На пути к петроглифу мы заглянули в Голубиный грот. Такое место есть и под Судаком на горе Таракташ. На Утюге вход в неглубокую пещеру-грот охраняет камень причудливой формы.

Очень хотелось исследовать грот более тщательно, мы спустились вниз. Однако спуск оказался затяжным и довольно опасным: кроссовки скользили, а ухватиться по дороге практически было не за что. В таких местах надо быть особо осторожными, ведь желание исследования может привести к травмам и падению со скалы.

Выбравшись из грота, мы направились через тисовую рощу к петроглифу. Только в этом месте удалось увидеть такое большое количество этих ядовитых низкорослых кустарников, стелющихся по земле.

Специалисты отмечают, что все части этого кустарника опасны для человека, с ним надо осторожнее обращаться. Тисовая роща словно специально прятала от нас и скрывала от постороннего глаза таинственный рисунок.

И вот мы на месте. Вскарабкались на скалу и увидели петроглиф. Сразу показалось, что это новодел, кто-то сидел на камнях и от скуки чертил очертания космонавта в скафандре и без шеи.

Но ведь есть и другие мнения. Таинственное изображение в 60 годах прошлого века обнаружил известный крымский археолог А.Щепинский, который считал его подлинником и датировал 1 тысячелетием до н.э. Потом его описали в научных работах. И вот что интересно, такие же изображения найдены в Сахаре на плато Тассилин-Аджер.

Изображение на плато Тассилини(фото из интернета)

Крымский «Космонавт»

Не правда ли, похожи?!Может это инопланетянин, которого видели на разных континентах и увековечили в своих рисунках древние люди? А может быть разгадка совсем рядом и нас ждут новые интересные исторические и археологические открытия?

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Источник: Портал Информер