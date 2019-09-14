Узник украинского режима Владимир Галичий рассказал о первых минутах в Севастополе

Вернувшийся из плена в Севастополь Владимир Галичий рассказал об отношении к нему в украинской тюрьме. Об этом пишут Вести Севастополь.

Он подчеркнул, что статус севастопольца позволял ему чувствовать себя увереннее.

“В принципе, к тем, кто политические, а не уголовники, относились достаточно, будем говорить, уважительно. Не было никакого физического воздействия. Тем более все, кто знал, что мы из Крыма, из Севастополя. Именно сам статус города помогал нам чувствовать себя более устойчиво и ставить себя так, что к нам никто не применял никаких радикальных мер”, – сказал Галичий.

Рассказал он и о том, что стало самым большим испытанием.

“Самое ужасное, что там ситуация с пошатнувшимся здоровьем привела меня к тому, что мне пришлось делать операцию на сердце, на открытом сердце”, – вспоминает Галичий.

Первое, что он сделал, вернувшись в родной город – поехал с семьёй на море, которое не видел почти четыре года.

“Это был мой первый утренний сегодня шаг, потому что прилетел в 2 часа ночи”, – уточнил севастополец.

Напомним, что 5 сентября 2015 года экс-депутат горсовета Владимир Галичий выехал на Украину. 23 сентября стало известно, что его арестовали на украинской границе при прохождении паспортного контроля, после чего доставили в Киев, где суд обвинил его в госизмене.

На допросе представители СБУ заявили, что депутат голосовал за проведение референдума о воссоединение Крыма с Россией. Последние полтора года экс-депутат находился под домашним арестом, до этого – 520 дней пребывал в Лукьяновском СИЗО, где его неоднократно закрывали в карцере.

В сентябре этого года Владимир Галичий был включен в список обмена пленными между Россией и Украиной. 7 сентября вместе с другими освобождёнными россиянами он вылетел в Россию из аэропорта Борисполь.

Источник: Портал Информер